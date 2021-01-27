De volta após apendicite, Ricardo Graça valoriza empate do Vasco: 'Pode fazer diferença lá na frente'

Era o primeiro jogo do ano e o primeiro jogo de Vanderlei Luxemburgo no retorno ao Vasco. Diante do Atlético-GO, Ricardo Graça voltaria ao time titular, mas uma crise de apendicite o tirou de combate. Após voltar aos treinos, ele retornou, e já como titular, nesta terça-feira, contra o Palmeiras. E valorizou tanto o retorno quanto o resultado.- Com certeza. Sobre o jogo, queríamos ganhar para sair logo da zona da confusão. Deixar para o final fica mais perigoso. Lutamos até o final, mas é importante valorizar o ponto. Pode fazer a diferença lá na frente - exaltou, antes de explicar o caso pessoal: