De volta após apendicite, Ricardo Graça valoriza empate do Vasco: 'Pode fazer diferença lá na frente'

Era o primeiro jogo do ano e o primeiro jogo de Vanderlei Luxemburgo no retorno ao Vasco. Diante do Atlético-GO, Ricardo Graça voltaria ao time titular, mas uma crise de apendicite o tirou de combate. Após voltar aos treinos, ele retornou, e já como titular, nesta terça-feira, contra o Palmeiras. E valorizou tanto o retorno quanto o resultado.- Com certeza. Sobre o jogo, queríamos ganhar para sair logo da zona da confusão. Deixar para o final fica mais perigoso. Lutamos até o final, mas é importante valorizar o ponto. Pode fazer a diferença lá na frente - exaltou, antes de explicar o caso pessoal:
- Eu ia voltar contra o Atlético-GO, passei mal, fui para o hospital, voltei para hotel, tomei remédio, não consegui almoçar, fui para hospital e não deu nada no exame. No Rio, o médico falou que era apendicite mesmo e que era melhor operar logo. Graças a Deus consegui jogar o jogo todo, estou feliz por voltar, mas trocaria pela vitória - bradou.
O Vasco joga, agora, contra o Bahia, no domingo. Com o empate nesta terça-feira, o time abriu distância da zona de rebaixamento.