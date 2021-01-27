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De volta após apendicite, Ricardo Graça valoriza empate do Vasco: 'Pode fazer diferença lá na frente'

Zagueiro precisou se afastar após cirurgia no momento em que seria titular. E começou também a partida que marcou a volta, que terminou 1 a 1 com o Palmeiras...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 23:41

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 23:41
Crédito: Ricardo Graça surgiu como promessa e vai se consolidando no Vasco (Reprodução / VascoTV
Era o primeiro jogo do ano e o primeiro jogo de Vanderlei Luxemburgo no retorno ao Vasco. Diante do Atlético-GO, Ricardo Graça voltaria ao time titular, mas uma crise de apendicite o tirou de combate. Após voltar aos treinos, ele retornou, e já como titular, nesta terça-feira, contra o Palmeiras. E valorizou tanto o retorno quanto o resultado.- Com certeza. Sobre o jogo, queríamos ganhar para sair logo da zona da confusão. Deixar para o final fica mais perigoso. Lutamos até o final, mas é importante valorizar o ponto. Pode fazer a diferença lá na frente - exaltou, antes de explicar o caso pessoal:
- Eu ia voltar contra o Atlético-GO, passei mal, fui para o hospital, voltei para hotel, tomei remédio, não consegui almoçar, fui para hospital e não deu nada no exame. No Rio, o médico falou que era apendicite mesmo e que era melhor operar logo. Graças a Deus consegui jogar o jogo todo, estou feliz por voltar, mas trocaria pela vitória - bradou.
O Vasco joga, agora, contra o Bahia, no domingo. Com o empate nesta terça-feira, o time abriu distância da zona de rebaixamento.

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