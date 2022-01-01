De volta aos gramados, Léo Santos, do Corinthians, diz que 2021 foi anos 'gratidão, resiliência e paciência'

De volta aos gramados depois de um longo período se recuperando de lesões, o zagueiro Léo Santos usou as suas redes sociais no último de 2021 para comemorar o feito, ainda que tenha jogado pouco com a camisa do Corinthians.Foram dois anos dois meses e 19 dias entre o seu último jogo pelo Timão e o retorno entrando nos acréscimos de um jogo contra o Ituano, na Neo Química Arena, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista.
Em março de 2019, quando estava emprestado ao Fluminense, Léo Santos sofreu uma fratura no joelho, retornou ao Parque São Jorge para se recuperar da lesão, mas teve que passar por uma cirurgia por conta de uma tendinite no mesmo joelho.
Com a volta ao campo, Léo considerou o ano de 2021 como de aprendizado, e ainda destacou sentimentos como gratidão, resiliência e paciência.
- 2021 foi um ano de muito aprendizado. Palavras como gratidão, resiliência e paciência se enquadram muito para esse ano que eu tive. Gratidão por eu ter me recuperado de uma grave lesão, ter voltado a treinar com meus companheiros, voltar a fazer parte do grupo e realmente estar junto de volta ao futebol que eu amo por todas a sua significância. Resiliência para ter uma mente forte e blindada porque nem sempre as coisas acontecem como a gente espera e temos que nos adaptar na situação encontrada e seguir firme e confiando nos planos de Deus. Paciencia pois existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu e Deus sabe de todas as coisas, por mais que esteja difícil aproveite e desfrute do processo pois tudo passa, seja coisa boa ou ruim - escreveu Léo Santos. Ainda que tenha voltado a jogar, o ano passado foi difícil para Léo Santos, que chegou a ficar um tempo sem poder jogar por ter sido pego no exame antidoping após um jogo da Sul-Americana, mas a contraprova do teste foi dado como inconclusivo e o defensor voltou a poder jogar.
Léo chegou a atuar em algumas partidas do time sub-23. Pelo profissional, foram três jogos que totalizaram 10 minutos.
Em 2022, Léo Santos não deve atuar pelo Corinthians, sendo emprestado para outro time. Conversas com a Ponte Preta já estão avançadas.