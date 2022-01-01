De volta aos gramados, Léo Santos, do Corinthians, diz que 2021 foi anos 'gratidão, resiliência e paciência'

De volta aos gramados depois de um longo período se recuperando de lesões, o zagueiro Léo Santos usou as suas redes sociais no último de 2021 para comemorar o feito, ainda que tenha jogado pouco com a camisa do Corinthians.Foram dois anos dois meses e 19 dias entre o seu último jogo pelo Timão e o retorno entrando nos acréscimos de um jogo contra o Ituano, na Neo Química Arena, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista.

- 2021 foi um ano de muito aprendizado. Palavras como gratidão, resiliência e paciência se enquadram muito para esse ano que eu tive. Gratidão por eu ter me recuperado de uma grave lesão, ter voltado a treinar com meus companheiros, voltar a fazer parte do grupo e realmente estar junto de volta ao futebol que eu amo por todas a sua significância. Resiliência para ter uma mente forte e blindada porque nem sempre as coisas acontecem como a gente espera e temos que nos adaptar na situação encontrada e seguir firme e confiando nos planos de Deus. Paciencia pois existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu e Deus sabe de todas as coisas, por mais que esteja difícil aproveite e desfrute do processo pois tudo passa, seja coisa boa ou ruim - escreveu Léo Santos. Ainda que tenha voltado a jogar, o ano passado foi difícil para Léo Santos, que chegou a ficar um tempo sem poder jogar por ter sido pego no exame antidoping após um jogo da Sul-Americana, mas a contraprova do teste foi dado como inconclusivo e o defensor voltou a poder jogar.