De volta aos gramados, joia do Palmeiras desabafa sobre recuperação

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Afastado por quase quatro meses dos gramados devido a uma lesão no joelho, Wesley retornou no empate do Palmeiras por 1 a 1 diante do Atlético-GO nesta segunda-feira (22). Destaque da temporada, o atacante falou sobre o período delicado de recuperação:

– Estou me sentindo bem. Foi um longo período sem jogar, fico feliz pela minha volta. Só quem estava comigo sabe. Trabalhei, trabalhei. Mas fico triste pelo empate em casa – desabafou a cria da base alviverde.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Viña faz golaço e se destaca em empate do PalmeirasApesar do celebrado retorno após a longa recuperação, Wesley lamentou o tropeço do Palmeiras e ressaltou que o desempenho precisa melhorar para a disputa das finais da Copa do Brasil.

– Agora o foco é na Copa do Brasil. A gente precisa melhorar, como equipe, tudo. Somos um grupo bom e forte. A gente sabe que sempre precisa melhorar, nunca vai estar bom. Isso é jogar no Palmeiras – analisou o jovem atleta.