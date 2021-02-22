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futebol

De volta aos gramados, joia do Palmeiras desabafa sobre recuperação

Wesley, cria da base alviverde, teve lesão no joelho no jogo de estreia de Abel Ferreira e retorna após quase quatro meses afastado
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LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 20:56

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 20:56

Crédito: Reprodução
Afastado por quase quatro meses dos gramados devido a uma lesão no joelho, Wesley retornou no empate do Palmeiras por 1 a 1 diante do Atlético-GO nesta segunda-feira (22). Destaque da temporada, o atacante falou sobre o período delicado de recuperação:
– Estou me sentindo bem. Foi um longo período sem jogar, fico feliz pela minha volta. Só quem estava comigo sabe. Trabalhei, trabalhei. Mas fico triste pelo empate em casa – desabafou a cria da base alviverde.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Viña faz golaço e se destaca em empate do PalmeirasApesar do celebrado retorno após a longa recuperação, Wesley lamentou o tropeço do Palmeiras e ressaltou que o desempenho precisa melhorar para a disputa das finais da Copa do Brasil.
– Agora o foco é na Copa do Brasil. A gente precisa melhorar, como equipe, tudo. Somos um grupo bom e forte. A gente sabe que sempre precisa melhorar, nunca vai estar bom. Isso é jogar no Palmeiras – analisou o jovem atleta.
O Palmeiras terá seu último compromisso antes do jogo de ida da final da Copa do Brasil na próxima quinta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), diante do Atlético-MG, no Mineirão, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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