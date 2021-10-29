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De volta ao time, João Victor confirma Donelli como substituto de Cássio no Corinthians

Com o camisa 12 suspenso, jovem formado na base do Timão será o escolhido para o ocupar a titularidade no gol. Em entrevista coletiva, zagueiro encerrou o mistério...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 15:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 15:50
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Uma das dúvidas na escalação do Corinthians para enfrentar a Chapecoense foi sanada na entrevista coletiva de João Victor, na tarde desta sexta-feira. Isso porque o zagueiro deixou escapar que o substituto de Cássio no gol corintiano será mesmo o jovem Matheus Donelli, em quem o grupo deposita confiança.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Pela primeira vez depois de 35 jogos consecutivos, Cássio não será titular do Timão. Com sua suspensão pelo terceiro amarelo, a ausência é algo bem incomum nesta temporada e bastante sentida, mas o elenco já sabe quem estará pronto para suprir essa lacuna, como já ocorreu no começo do ano.
- Sem dúvidas o Cássio é uma peça importantíssima para a nossa equipe, é um ídolo do Corinthians, mas a gente tem muita confiança também no Matheus Donelli, é um excelente goleiro, que vem se dedicando bastante nos treinamentos, não é à toa que ele é o segundo goleiro, então tenho certeza que ele vai fazer uma grande partida e vai nos ajudar bastante - disse João Victor.
Como é possível notar na fala do zagueiro alvinegro, não há dúvidas de quem será o substituto de Cássio: Matheus Donelli, que já era o favorito para a função, mas como o grupo conta com outras três opções: Caíque França, Carlos Miguel e Guilherme, ainda não havia a certeza de que o campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira seria o titular do Corinthians contra a Chape.
Na temporada 2021, Donelli já fez quatro jogos com o Timão: três no Campeonato Paulista, incluindo clássico contra o Palmeiras, na primeira fase, e um na Copa Sul-Americana, quando entrou no intervalo no lugar de Cássio, que sentiu um problema muscular. Ao todo, sofreu quatro gols e está invicto.
João Victor, que estava suspenso pelo terceiro amarelo, retorna ao time titular do Corinthians na próxima segunda-feira, às 21h30, contra a Chapecoense, na Neo Química Arena, que poderá ter 100% de sua capacidade pela primeira vez desde o início da pandemia. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão-2021. Atualmente o Timão ocupa a sétima posição com 41 pontos.

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