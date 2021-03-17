De volta ao seu país natal, Soteldo é decisivo e fala que 'jogo era especial'

Os últimos dias foram especiais para Yeferson Soteldo. O atacante completou 100 jogos pelo Peixe, voltou ao seu país natal, onde não jogava por clubes de 2016, e ainda marcou o gol que deu a classificação do Santos para a próxima fase da Copa Libertadores.Depois do jogo, Soteldo falou sobre o sentimento.- Especial. Esse jogo era especial para mim, no meu país. Não jogava aqui por um clube desde que fui para o exterior. Graças a Deus pude ajudar na classificação.O atacante sabe da dificuldade de se jogar uma Copa Libertadores, algo que foi visto já no primeiro desafio da competição. Agora, Soteldo quer o time já pensando no próximo adversário.