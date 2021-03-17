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futebol

De volta ao seu país natal, Soteldo é decisivo e fala que 'jogo era especial'

Atacante marcou um golaço de falta no empate em 1 a 1 entre Santos e Deportivo Lara. Resultado selou a classificação do Peixe para a próxima fase da Copa Libertadores...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 22:45

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 22:45
Crédito: AFP
Os últimos dias foram especiais para Yeferson Soteldo. O atacante completou 100 jogos pelo Peixe, voltou ao seu país natal, onde não jogava por clubes de 2016, e ainda marcou o gol que deu a classificação do Santos para a próxima fase da Copa Libertadores.Depois do jogo, Soteldo falou sobre o sentimento.- Especial. Esse jogo era especial para mim, no meu país. Não jogava aqui por um clube desde que fui para o exterior. Graças a Deus pude ajudar na classificação.O atacante sabe da dificuldade de se jogar uma Copa Libertadores, algo que foi visto já no primeiro desafio da competição. Agora, Soteldo quer o time já pensando no próximo adversário.
- O Deportivo Lara demonstrou que é um time forte. Falamos sobre impor para cima deles. Representamos o Santos. Foi legal se classificar e agora é pensar no próximo rival.
O Santos agora aguarda o vencedor do confronto entre San Lorenzo (Argentina) e Universidad de Chile, que se enfrentam nesta quarta, em Buenos Aires. O primeiro jogo, em Santiago, terminou em 1 a 1.

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