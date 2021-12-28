De volta ao Santos, Daniel Guedes se coloca à disposição de Fábio Carille

O lateral-direito Daniel Guedes voltou ao Santos após passagem por empréstimo junto ao Fortaleza. O Peixe estuda dar uma nova oportunidade ao Menino da Vila. Com a saída de Pará para o Cruzeiro e com poucos recursos financeiros, o clube pode optar por uma reforço caseiro para a disputa do Campeonato Paulista de 2022.- Estou à disposição do clube, da direção e da comissão técnica. Tenho contrato e confio que posso ajudar nesse início de temporada e se o clube entender que posso ajudar, quero estar em campo e ajudar o Santos sempre por seus objetivos - disse Daniel Guedes em contato ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.

Guedes foi emprestado pelo Peixe no começo da temporada até dezembro de 2021, mas nunca foi titular absoluto no Fortaleza. Ao todo, foram 11 jogos disputados com a camisa do Leão e duas assistências. No Brasileirão, foram apenas 4 jogos.O jogador tem 27 anos e já viveu altos e baixos com a camisa do Peixe. Pelo clube, ele soma 73 partidas e um gol. Defendeu Goiás e Cruzeiro por empréstimo, antes do Fortaleza. O contrato dele com o Alvinegro Praiano vai até 30 de junho de 2022.

- Retorno ao Santos, onde tenho contrato até a metade do ano. É o lugar onde tudo começou, onde fui revelado. Retornar à Vila Belmiro é uma alegria. A experiência que consegui nos clubes por onde passei até retornar conta muito nesta hora - completou.