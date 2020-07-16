De volta ao Santos, Copete demonstra gratidão e empenho ao clube

Crédito: Ivan Storti/Santos

Após empréstimos para Pachuca, do México, e Éverton, do Chile, o atacante Copete está de volta ao Santos. O jogador tem contrato ate junho de 2021, mas, a princípio, não deve ser integrado ao elenco principal.

Mesmo assim, a comunicação do jogador emitiu uma nota através das suas redes sociais demonstrando toda a gratidão que ele possui à instituição e também afirmando que o colombiano seguirá se esmerando nos treinamentos e partidas em que for relacionado.

– Saiba que Jonathan Copete continuará dando o melhor de si em cada sessão de treinamento e partida, como ele fez e demonstrou ao longo desses anos – diz trecho da nota.Além do ataque, onde pode ser opção para compor o elenco, com a saída e Yuri Alberto no fim deste mês, Copete também pode ser uma solução provisória para a lateral-esquerda, que até o momento conta apenas com Felipe Jonatan. Embora não seja a sua posição de origem, o atacante já atuou improvisado na função em algumas partidas durante os três anos em que atuou pelo Santos.

Ainda não é sabido o futuro estimado pela comissão técnica e diretoria ao atleta, mas está claro que o desejo de Copete é cumprir o seu contrato com o Peixe até o fim.

Contratado em junho de 2016, após ser um destaque na campanha vitoriosa do Atlético Nacional (COL) na Copa Libertadores, o jogador abriu mão, inclusive, de disputar os jogos da semifinal e a decisão da competição, para apresentar-se o mais rapidamente no Alvinegro Praiano. Foram 131 jogos e 26 gols com a camisa santista, o que faz dele o maior artilheiro estrangeiro da história do clube.