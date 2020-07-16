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futebol

De volta ao Santos, Copete demonstra gratidão e empenho ao clube

Após empréstimos, jogador não deve ser reintegrado ao elenco principal, mas garante se esforçar nos treinamentos para que o Peixe tenha 'cada vez mais alegrias'...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 15:36

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 15:36

Crédito: Ivan Storti/Santos
Após empréstimos para Pachuca, do México, e Éverton, do Chile, o atacante Copete está de volta ao Santos. O jogador tem contrato ate junho de 2021, mas, a princípio, não deve ser integrado ao elenco principal.
Mesmo assim, a comunicação do jogador emitiu uma nota através das suas redes sociais demonstrando toda a gratidão que ele possui à instituição e também afirmando que o colombiano seguirá se esmerando nos treinamentos e partidas em que for relacionado.
– Saiba que Jonathan Copete continuará dando o melhor de si em cada sessão de treinamento e partida, como ele fez e demonstrou ao longo desses anos – diz trecho da nota.Além do ataque, onde pode ser opção para compor o elenco, com a saída e Yuri Alberto no fim deste mês, Copete também pode ser uma solução provisória para a lateral-esquerda, que até o momento conta apenas com Felipe Jonatan. Embora não seja a sua posição de origem, o atacante já atuou improvisado na função em algumas partidas durante os três anos em que atuou pelo Santos.
Ainda não é sabido o futuro estimado pela comissão técnica e diretoria ao atleta, mas está claro que o desejo de Copete é cumprir o seu contrato com o Peixe até o fim.
Contratado em junho de 2016, após ser um destaque na campanha vitoriosa do Atlético Nacional (COL) na Copa Libertadores, o jogador abriu mão, inclusive, de disputar os jogos da semifinal e a decisão da competição, para apresentar-se o mais rapidamente no Alvinegro Praiano. Foram 131 jogos e 26 gols com a camisa santista, o que faz dele o maior artilheiro estrangeiro da história do clube.
Durante o período em que esteve longe da Vila Belmiro, fez 17 partidas e dois gols pelo Pachuca, no ano passado. Já nesta temporada, atuou apenas duas vezes pelo Everton de Viña del Mar e não balançou as redes.

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