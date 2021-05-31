De volta ao Palmeiras, Deyverson tem reapresentação marcada para o fim desta semana

De volta ao Palmeiras, Deyverson já tem data para sua reapresentação ao Verdão: na próxima sexta-feira (05), o centroavante fará parte do elenco palestrino e estará à disposição da comissão técnica. A notícia foi divulgada pelo portal ‘ge’. >> ATUAÇÕES: Weverton e Rony vão bem, mas não evitam derrota do Palmeiras para o Flamengo>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

A princípio, o jogador fará testes e atividades para aprimorar sua condição física. Após este período, a tendência é o atleta integrar a equipe do treinador Abel Ferreira. Sua presença nas partidas, a partir do momento em que estiver liberado para jogar, estará condicionada pela opção do técnico.O atacante chegou ao Maior Campeão Nacional na temporada de 2017 e foi importante na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018. Após um período de oscilação, foi emprestado duas vezes, a primeira ao Getafe e, a mais recente, ao Alavés, ambos da Espanha. De volta ao Brasil, Deyverson tem mais quatro dias de férias antes de sua reapresentação ao Palmeiras.