AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De volta ao Palmeiras, Deyverson tem reapresentação marcada para o fim desta semana
futebol

De volta ao Palmeiras, Deyverson tem reapresentação marcada para o fim desta semana

Atacante volta de empréstimo e fará parte do elenco comandado por Abel Ferreira
...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 12:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
De volta ao Palmeiras, Deyverson já tem data para sua reapresentação ao Verdão: na próxima sexta-feira (05), o centroavante fará parte do elenco palestrino e estará à disposição da comissão técnica. A notícia foi divulgada pelo portal ‘ge’. >> ATUAÇÕES: Weverton e Rony vão bem, mas não evitam derrota do Palmeiras para o Flamengo>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
A princípio, o jogador fará testes e atividades para aprimorar sua condição física. Após este período, a tendência é o atleta integrar a equipe do treinador Abel Ferreira. Sua presença nas partidas, a partir do momento em que estiver liberado para jogar, estará condicionada pela opção do técnico.O atacante chegou ao Maior Campeão Nacional na temporada de 2017 e foi importante na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018. Após um período de oscilação, foi emprestado duas vezes, a primeira ao Getafe e, a mais recente, ao Alavés, ambos da Espanha. De volta ao Brasil, Deyverson tem mais quatro dias de férias antes de sua reapresentação ao Palmeiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama
Imagem de destaque
A ascensão de Bellingham: feitos do 'maestro' da Inglaterra na Copa podem torná-lo uma lenda do futebol?
Luciano Faustino, de 48 anos, morreu no local
Homem morre em acidente de moto em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados