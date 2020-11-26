De volta ao futebol, Felipe Santana fala sobre a reconstrução da Chape

Após dois anos longe dos gramados, Felipe Santana tem voltado ao batente com a camisa da Chapecoense e foi titular do time comandado por Umberto Louzer na última terça-feira, diante do Cruzeiro.Animado com a oportunidade que recebeu, o defensor elogiou o trabalho de reconstrução do clube e a confiança para conquistar taças no time da Arena Condá.

‘Foi uma opção que eu escolhi tomar para minha carreira, sabia que ia ser difícil, mas sou extremamente agradecido a Chapecoense pela oportunidade que me deu e fiquei imensamente feliz por fazer parte de um time que vem se reconstruindo não só como nome, mas também como equipe. Me lembro quando cheguei em junho, a equipe estava sendo desacreditada, não estava indo bem no Campeonato Catarinense, precisou de muito trabalho para que revertesse a situação e tornasse essa situação de título. Isso se transpôs para o Campeonato Brasileiro, quando o atleta tem confiança pra jogar as coisas tendem a fluir, nossa equipe readquiriu confiança, começou a prospectar coisas grandes pro campeonato, minha parcela de contribuição entra no momento em que tem uma mentalidade de campeão, mentalidade vencedora, que sempre tive e por sorte quase todos os clubes onde passei fui campeão’, afirmou ao site oficial da Chape.