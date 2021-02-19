De volta ao Corinthians, Madson e André Luis trabalham no CT

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O treino do Corinthians teve duas novidades na manhã desta sexta-feira com as presenças de Madson e André Luis, que retornam ao clube e iniciaram trabalho com a fisioterapia. Ambos apareceram em fotos divulgadas pelas assessoria de imprensa do Timão e podem ser reintegrados ao elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Os atacantes trabalharam no Lab R9 (Laboratório de biomecânica), sob a supervisão do fisioterapeuta Luciano Rosa, e correram ao redor dos campos pela primeira vez desde que retornaram ao clube. Eles ainda não trabalham com o restante do elenco, o que deve acontecer somente após a disputa do Brasileirão e quando tiverem condições físicas para treinarem com bola.

André voltou ao Corinthians após o clube não receber o pagamento pela sua compra. No ano passado, após empréstimo, o Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, manifestou interesse de contratar o atleta em definitivo. No entanto, o clube coreano não pôde arcar com a transferência de cerca de R$ 11 milhões na época, alegando problemas financeiros em decorrência da pandemia.Com isso, o Shanghai Greenland, da China, apareceu como interessado em adquirir o atacante e cedê-lo por empréstimo ao Daejeon, da Coreia do Sul, mas novamente o contrato não foi cumprido, o que levou o Timão a tomar a decisão de levar o caso para a Fifa e reintegrar o jogador, que terá sua permanência avaliada pela comissão técnica nas próximas semanas.

Já Madson regressou após o encerramento do seu empréstimo com o Oeste, onde foi rebaixado para a Série C do Brasileirão. Antes disso, ele já havia sido emprestado ao Fortaleza, mas não teve sequência e deixou a equipe cearense. Ele é outro que terá sua permanência avaliada por Mancini e pela diretoria.