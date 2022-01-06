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De volta ao cargo de auxiliar do Fluminense, Marcão faz curso na CBF e é exaltado por Thiago Silva

Ex-jogador passou o fim de ano junto com o zagueiro na Inglaterra e retornou ao Brasil para estudar mais...
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Publicado em 

06 jan 2022 às 14:55

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 14:55

Com a contratação de Abel Braga, Marcão voltou ao cargo de auxiliar técnico no Fluminense. O ex-volante, que terminou as últimas três temporadas no comando da equipe profissional, não perdeu tempo e foi em busca de mais conhecimento. Nesse início de 2022, o ídolo tricolor fez o curso da Licença PRO da CBF na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.Além dele, outros treinadores com mais nome, como Rogerio Ceni e Cuca, também fazem esse curso. Marcão passou o final de 2021 ao lado do zagueiro Thiago Silva na Inglaterra. O jogador do Chelsea fez questão de exaltar o treinador, de quem é amigo pessoal. O zagueiro fez uma publicação nas redes sociais dando força no futuro.
- Depois de uns dias de férias e trabalho ao mesmo tempo aqui no Chelsea, o homem já está na Granja estudando! Que Deus te abençoe, irmão. Voa alto - escreveu.
O elenco do Fluminense se reapresenta na próxima segunda-feira, quando inicia a pré-temporada visando o Campeonato Carioca e a estreia na Libertadores.
Crédito: Marcãopassouofinalde2021comThiagoSilvanaInglaterra(Foto:Reprodução/Instagram

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