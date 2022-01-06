De volta ao cargo de auxiliar do Fluminense, Marcão faz curso na CBF e é exaltado por Thiago Silva

Com a contratação de Abel Braga, Marcão voltou ao cargo de auxiliar técnico no Fluminense. O ex-volante, que terminou as últimas três temporadas no comando da equipe profissional, não perdeu tempo e foi em busca de mais conhecimento. Nesse início de 2022, o ídolo tricolor fez o curso da Licença PRO da CBF na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.Além dele, outros treinadores com mais nome, como Rogerio Ceni e Cuca, também fazem esse curso. Marcão passou o final de 2021 ao lado do zagueiro Thiago Silva na Inglaterra. O jogador do Chelsea fez questão de exaltar o treinador, de quem é amigo pessoal. O zagueiro fez uma publicação nas redes sociais dando força no futuro.