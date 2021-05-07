De volta ao Brasil, Robson Nascimento realiza sonho, visita o CT e conhece o elenco do Flamengo

De volta ao Brasil após ficar detido na Rússia por mais de dois anos, Robson Nascimento realizou um sonho nesta sexta. Rubro-Negro, o ex-funcionário do meia Fernando, do do Beijing Guoan, visitou o CT George Helal e foi recebido pelos jogadores e comissão técnica do Flamengo. O clube divulgou imagens do encontro de Robson com Gabigol, Gerson, Rogério Ceni e demais no CT. Veja!

Robson Nascimento recebeu uma camisa personalizada do Flamengo com seu nome e o número 10. O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel também acompanharam o evento no Ninho do Urubu na sexta. Robson Nascimento desembarcou no Rio de Janeiro na quarta-feira. A liberação era esperada há um mês e dependia de uma assinatura do presidente russo Vladimir Putin. O pedido havia passado por uma comissão regional e pelo prefeito de Moscou antes de chegar nas mãos da entidade máxima do país.

Em março de 2019, Robson Oliveira embarcou para a Rússia para trabalhar com o jogador Fernando, que na época defendia o Spartak de Moscou. Em sua mala, carregava caixas de Mytedon, medicamento legalizado no Brasil, porém proibido pela jurisdição russa. Segundo ele, os remédios eram para o sogro do atleta, William Pereira de Faria. Entretanto, Fernando e familiares não confirmaram a versão.

Enquanto o meia se transferia para o futebol chinês, Robson permaneceu preso na Rússia. A questão trouxe visibilidade para o tema, e contou com a ajuda de jogadores antes de chegar ao presidente do Brasil. Diante do cenário, o caso tornou-se motivo de negociação diplomática.