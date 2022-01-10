De volta ao Bahia, Marco Antônio se despede do Botafogo e ressalta: 'Orgulho de ter vestido essa camisa'

O meia-atacante Marco Antônio deixou um recado para colegas a torcedores ao se despedir do Botafogo. Em postagem em seu perfil pessoal no Instagram, o jogador de 24 anos afirmou. "Quero dizer para toda torcida do Botafogo que fui muito grato pela temporada que passei no clube. Fui muito feliz, dei tudo de mim quando estive em campo e, mesmo que tenha sido muito difícil, conseguimos cumprir nossa missão, no final deu tudo certo. Deixo meu muito obrigado ao clube, aos jogadores, à direção e a todos que convivi nesses dias que fiquei no Rio de Janeiro. Eu e minha esposa agradecemos de coração por terem recebido tão bem a gente, que Deus nesse ano de 2022 possa continuar abençoando cada que vai fazer parte desse ciclo, vamos estar na torcida!! Meu muito obrigado, Botafogo.Tenho muito orgulho de ter vestido a camisa do Botafogo". Marco Antônio foi um dos destaques do Alvinegro na campanha da Série B. Após o acesso, ele já treina no Bahia.