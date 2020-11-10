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futebol

De volta! Abel Braga é oficializado como técnico do Internacional

Nome de muita história no Colorado que chega em substituição a Eduardo Coudet retorna ao clube depois de seis anos...

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 11:08

LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 11:08
Crédito: Divulgação/Internacional
Para repor a saída que ocorreu de forma quase que instantânea de Eduardo Coudet do Internacional, o clube recorreu a um nome bastante conhecido da diretoria e também do torcedor do Colorado que foi anunciado nessa terça-feira (10): Abel Braga.
Profissional que teve como méritos mais destacados ter sido campeão por duas vezes da Libertadores com o clube e do Mundial de Clubes em 2006, Abel volta ao Inter depois de seis anos de sua última passagem pelo Beira-Rio.
Em 2014, ele permaneceu por 62 compromissos onde teve 37 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Ao todo, o histórico de Abelão nas outras seis passagens somam 172 partidas com 92 triunfos, 40 resultados de igualdade e 40 reveses.
Para dar início a sua sétima estadia com contrato válido até fevereiro de 2021, Abel Braga trouxe consigo dois integrantes da comissão técnica, casos do auxiliar técnico Leomir de Souza e também o analista de desempenho Alex da Costa.

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