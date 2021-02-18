De volta à Rússia após passagem pelo Flamengo, Pedro Rocha fala sobre reestreia no Spartak: 'Será especial'

Crédito: Divulgação / Site oficial do Spartak Moscou

De volta à Rússia após duas temporadas no futebol brasileiro, onde atuou por Cruzeiro e Flamengo, o atacante Pedro Rocha vive a expectativa pela reestreia oficial com a camisa do Spartak Moscou. No próximo sábado, os Alvirrubros enfrentam o Dínamo, também da capital, pela Copa da Rússia, e o atleta se disse "muito feliz" por estar de volta à equipe.

+ Veja a tabela da Champions League- Reestrear pelo Spartak será algo muito especial. Vestir a camisa desse clube é uma honra e estou muito feliz em estar aqui de volta. Posso garantir todo o meu esforço e dedicação para ajudar o clube a alcançar os objetivos traçados. O grupo é ótimo e estou muito motivado para mostrar o meu melhor - disse.

Em sua volta ao Spartak Moscou, Pedro Rocha chegou na pausa de inverno do Campeonato Russo e participou de três amistosos da intertemporada da equipe comandada por Domenico Tedesco. Titular em duas partidas, o brasileiro deu a assistência para o gol da vitória contra o Shakhtyor, por 2 a 1, justamente o jogo em que saiu do banco.

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