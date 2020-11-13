De volta a meta do Sport, Mailson terá primeira chance com Jair Ventura

Prata da casa, Mailson estará de volta ao gol do Sport. O arqueiro terá, no duelo contra o Vasco, sábado, às 16h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro, a primeira oportunidade com Jair Ventura. Desde que o treinador chegou ao Leão, o goleiro está no banco de reservas e agora terá a chance de mostrar seu trabalho como titular. Mailson substituirá Luan Polli, que tomou o terceiro cartão amarelo, no empate contra o Ceará, na última rodada.Mailson, que era titular absoluto no início da temporada, vem trabalhando incansavelmente para voltar a conquistar o espaço, agora com Ventura. Na temporada 2020, o goleiro disputou com a camisa do Leão, 16 jogos e sofreu 12 gols (0,75 por jogo), com cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas.