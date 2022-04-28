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De volta à equipe Sub-20, Pimentel projeta primeiro Clássico dos Milhões do Vasco no ano: 'É sempre especial'

Nesta sexta, os rivais medirão força às 9h30, na Gávea. Em campo, os meninos da colina contarão com o zagueiro, que retornou à equipe depois de um período nos profissionais...
LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 19:55

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 19:55

A equipe sub-20 do Vasco lidera a Taça Guanabara ao lado do Flamengo, com 11 pontos ganhos em cinco jogos disputados. Nesta sexta, os rivais medirão força às 9h30, na Gávea, pela 6ª rodada. Em campo, os meninos da Colina contarão com o zagueiro Pimentel, que retornou à equipe depois de um período no elenco profissional. O camisa 3 projetou o primeiro Clássico dos Milhões da temporada.– Jogar um clássico é sempre especial. Sabemos da importância desta partida, que pode nos levar a liderança em caso de vitória. O grupo está muito unido e concentrado. A semana de trabalho foi muito intensa, o professor Igor Guerra nos passou muito conteúdos. Estudamos bem o adversário e esperamos fazer um grande jogo, com um ótimo desempenho – disse o zagueiro.
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Além disso, Pimentel analisou o período em que esteve com o time profissional dirigido por Zé Ricardo. Ele teve a oportunidade logo após o fim da participação do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o comandante cruz-maltino, vários jogadores da base têm participado dos treinos, algo importante na transições desses jovens.
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– Estar no profissional do Vasco sempre vai ser um sonho. Nesses meses que eu passei lá, eu pude adquirir muito conhecimento, experiência, busquei assimilar todo tipo de informação. Sei que trabalhando, me dedicando todos os dias, a hora vai chegar - finalizou.
Crédito: PimenteldescreveucomoéjogarumclássicoeaimportânciadapartidaparaoVasco(MatheusLima/Vasco

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