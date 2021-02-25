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De virada, time misto do Sport vence o Vera Cruz na abertura do Campeonato Pernambucano

Após um primeiro tempo ruim, garotos do Leão voltaram com tudo no segundo tempo e viraram a partida em menos de 30 minutos...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 21:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 21:15
Crédito: Anderson Stevens
Na Arena Pernambuco, jogo de abertura da edição 2021 do Campeonato Pernambucano, o time reserva do Sport venceu de virada o Vera Cruz pelo placar de 3 a 1. O Galo das Tabocas aproveitou que o Leão estava com um time repleto de garotos para mandar no primeiro tempo e abrir o marcador. Mas a molecada do Sport voltou com sangue nos olhos na etapa complementar e virou a partida em 26 minutos.Na próxima rodada, o Sport pega o Salgueiro, na Ilha do Retiro, dia 03 de março. Já o Vera Cruz enfrenta o Vitória-PE, na Arena Pernambuco, dia 07 de março.
A partida
VERA CRUZ VAI PARA CIMA E PRESSIONA O TIME RESERVA DO SPORT Com o time titular em Curitiba para enfrentar o Athletico-PR na última rodada do Campeonato Brasileiro DA Série A, o Sport mandou a campo uma equipe mesclada de jogadores formados no clube e outros pouco utilizados pelo treinador Jair Ventura.
Como o Vera Cruz não tinha nada com isso, os comandados de Rômulo Oliveira foram com tudo para cima do Leão da Ilha. O Galo das Tabocas era muito superior na partida e teve várias chances para marcar, mas sempre pecava na hora da finalização.
SPORT NÃO SEGURA A PRESSÃO E TOMA O GOL DO VERA CRUZO Sport se segurava do jeito que dava, mas a pressão era muito intensa. O gol do Vera Cruz estava maduro e, aos 35 minutos da etapa inicial, acabou saindo. Léo Cotia desceu pelo lado direito e cruzou, o zagueiro Pedrão, do Sport, tentou afastar o perigo e acabou colocando a bola para dentro e marcando o gol contra, 1 a 0 para o Vera Cruz.
LEÃO DA ILHA VOLTA DIFERENTE DO INTERVALO E VIRA O JOGO EM DEZ MINUTOSO Sport volta completamente diferente do segundo tempo. Ligados e com a faca entre os dentes, os meninos do Leão da Ilha foram para cima do time do Vera Cruz e fizeram uma blitz tão forte, que conseguiram a virada em dez minutos.Aos 6 minutos, Elias cruzou, o Ítalo tentou marcar duas vezes para conseguir empurrar a bola para as redes: 1 a 1. Aos 10, Paulinho cobrou escanteio, o goleiro Serginho, do Vera Cruz, que não tinha trabalhado na primeira etapa, falhou feio e a bola acabou entrando. Gol olímpico e a virada do Sport: 2 a 1. Vale destacar que um minuto antes do gol do Sport, Matheus Serra foi expulso por dar um carrinho violento.
SPORT CONTINUA INTENSO E MATA O JOGOO Leão não se acomodou com a virada e continuou pressionando o Vera Cruz. A pressão logo deu resultado e o gol saiu aos 25. Vinícius Popó invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Serginho: pênalti para o Sport. O próprio Vinícius Popó bateu e marcou: 3 a 1.
O gol enterrou qualquer chance de reação do Vera Cruz. O Sport administrou a vantagem fazendo o tempo passar até o apito do árbitro.
Vera Cruz 1 X 3 SportLocal: Arena Pernambuco, Recife (PE)Data-Hora: 24/2/2021 – 19hÁrbitro: Anderson Luis Marques (PE)Auxiliares: Marcelino Castro de Nazaré (PE) e John Andson Alves Ribeiro (PE)Público/renda: pagantes/R$Cartões amarelos: Matheus Serra, Ramires, Serginho (VCR), Renzo, Ítalo, Pedrão e Victor Gabriel (SPT)Cartões vermelhos: Matheus Serra (VCR)Gols: Pedrão (contra, aos 35/1ºT), Ítalo (06/2ºT), Paulinho (10/2ºT) e Vinícius Popó (26/2ºT)
Vera Cruz: Serginho; Léo Cotia, Ruan, Matheus Serra e Wendel; Ramires (Índio, aos 23/2ºT), Daniel Santos (Everton Sid, aos 37/2ºT), Vitinho e Romarinho (Manteiga, aos 23/2ºT); Edson Pernambucano (Vitor Leão, aos 16/2ºT) e Pedro Maycon. Técnico: Rômulo Oliveira.
Sport: Carlos Eduardo; Elias Lira (Arielton, 35/2ºT), Pedrão, Renzo (Ryan, 32/2ºT) e Victor Gabriel; Pedro Bartoli (Deyvson, aos 35/2ºT), Ítalo e Marcos Serrato; Pablo Pardal, Paulinho (Matheusinho, aos 23/2ºT) e Vinícius Popó (Igor, 32/2ºT). Técnico: Ricardo Severo.

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