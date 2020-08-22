De virada, Ponte Preta derrota o CSA e sobe para 3ª posição da Série B

Crédito: PontePress/AlvaroJr

Pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o CSA por 2 a 1 de virada. Com o resultado, a Macaca chegou aos 8 pontos e agora está na 3ª posição. O Azulão permanece com 3 pontos e continua na 14ª colocação.Na próxima rodada, a Ponte Preta visita o Sampaio Corrêa, no Castelão, dia 29 de agosto. O CSA joga o clássico contra o CRB, no Rei Pelé, dia 30 de agosto.

A partida

O CSA surpreendeu a Ponte Preta e começou o jogo de maneira implacável abrindo o placar logo no primeiro ataque. Nadson desceu pelo lado direito e levantou a bola na área. Marquinhos subiu mais que todo mundo e cabeceou para inaugurar o marcador: 1 a 0 para o Azulão.

O gol desestabilizou o time da Macaca que demorou para se reorganizar na partida. O Azulão poderia ter ampliado o placar durante o momento de instabilidade da Ponte, mas não aproveitou.

Aos poucos a Macaca foi voltando para o jogo, enquanto CSA foi recuando para segurar o resultado. Mas foi um chute de fora da área e uma bobeada do goleiro do Azulão que fez o placar se movimentar. João Paulo arriscou de muito longe, Cajuru não conseguiu segurar a bola e engoliu um frangaço: 1 a 1.

Depois do gol, a Ponte Preta cresceu no jogo e começou uma grande pressionar na defesa do CSA. Mas o goleiro Cajuru mostrou personalidade e fez ótimas defesas evitando que seu time fosse vazado.

O goleiro Cajuru, que foi o personagem do primeiro tempo, não voltou do intervalo, pois sentiu uma fisgada na coxa. Bruno Grassi entrou em seu lugar. Só que o goleiro não teve tempo nem para esquentar.

Aos 2 minutos do segundo tempo, Apodi recebeu lançamento e rolou para pequena área, Matheus Peixoto estava esperto e só empurrou para dentro do gol: 2 a 1 para Ponte Preta.

O CSA bem que tentou reagir, mas o gol deu tranquilidade a Macaca que conseguiu controlar bem o jogo ao longo da etapa final.