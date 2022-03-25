De virada, Palmeiras vence Cruzeiro e chega à liderança temporária do Brasileiro Feminino

O Palmeiras venceu o Cruzeiro de virada por 4 a 2, na noite desta sexta-feira (25), no Sesc das Alterosas, em Belo Horizonte (MG), e assumiu, pelo menos de forma temporária, a liderança do Campeonato Brasileiro feminino.O Verdão chegou aos dez pontos. E agora aguarda o andamento desta quarta rodada do certame para saber em que posição terminará na jornada. Com apenas dois pontos somados, a Raposa está na zona de rebaixamento da competição.

Mariana, aos 16 minutos da etapa inicial, abriu o placar para as mandantes. Thaís empatou para as paulistas aos 35, mas no minuto seguinte Vanessinha colocou as cruzeirenses à frente do marcador de volta.

Na volta do intervalo, Byanca Brasil de falta empatou tudo aos sete minutos. E a partir de então só deu Verdão. Júlia Bianchi, aos 19, e Patrícia Sochor, já nos acréscimos, sacramentaram a vitória das alviverdes.

O Palmeiras volta a campo no dia 1º, contra o Flamengo, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. O Cruzeiro, às 20h (de Brasília) do dia 4, tem pela frente o clássico com o Atlético-MG.