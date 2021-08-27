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De virada, Palmeiras goleia União Mogi no Paulista Sub-20

Com hat-trick de Bruno Menezes, Verdão embala terceira vitória consecutiva e assume liderança do Grupo 8...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 11:30
Crédito: Victor Monteiro/@monteirofoto
A equipe Sub-20 do Palmeiras venceu o União Mogi por 5 a 1 nesta quinta-feira (26), na Academia de Futebol II, em Guarulhos, e assumiu a liderança do Grupo 8 do Paulistão da categoria, com nove pontos ganhos em três vitórias e uma derrota. Os gols do Verdão foram anotados por Bruno Menezes (três vezes), Pedro Bicalho e Vitor Hugo.A partida marcou a estreia do zagueiro Lucas Freitas, de 20 anos, ex-Real Valladolid e novo reforço para a sequência da temporada. Na primeira partida sem Wesley Carvalho, Gilmey Aimberê, atual interino e ex-auxiliar de Wesley, mandou uma equipe muito semelhante ao escalado nos primeiros jogos do Paulistão. Vale lembrar que Gilmey já era encarregado de dirigir o time no estadual.
Jacaré abriu o placar para o União Mogi aos 16 minutos da primeira etapa, após erro na saída de bola do meia Yago Santos, em momento de superioridade do Palmeiras na partida. Ainda mais retraído após o gol, o time de Mogi das Cruzes armou um paredão na defesa, mas conseguiu ser furado pelo Verdão.Após uma sequência de chances perdidas com Bruno Menezes e Newton, Bruno acertou o pé e empatou para a equipe palestrina. 1 a 1 placar do intervalo.
Fazendo valer a superioridade física na baixa umidade relativa do ar em Guarulhos, o Verdão matou a peleja logo no retorno para a segunda etapa, com Pedro Bicalho, de pênalti, aos 4, e Vitor Hugo aos 6. Bruno Menezes aos 14 e aos 41 deram números finais ao confronto, em placar que poderia ser ainda mais elástico se não fosse as chances perdidas. 5 a 1.
O Palmeiras volta a campo pelo certame estadual diante do ECUS, na próxima quinta-feira (02), no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano. Antes disso, o Alviverde encara no próximo domingo (29) às 15h (horário de Brasília), a Chapecoense em duelo válido pela décima terceira rodada do Brasileirão Sub-20.

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