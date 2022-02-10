De virada, Joinville bate Chapecoense e espanta crise

Nesta quarta-feira (9), o Joinville conquistou uma vitória importantíssima sobre a Chapecoense, de virada, por 2 a 1 e colocou toda a pressão que esteva sofrendo em cima do clube de Chapecó.
Com o resultado, o Tricolor do Norte chega aos cinco pontos e saiu da zona de rebaixamento. Agora, a equipe encara Avaí, no sábado (12), às 16h30 (horário de Brasília). Enquanto isso, o Verdão do Oeste estaciona em quinto, com nove tentos, tentando quebrar o ciclo de três derrotas contra o Figueirense, no domingo (13), às 16h.JOGO MOVIMENTADO!O Joinville precisava da vitória e foi com tudo para o campo ofensivo no primeiro tempo. O Tricolor do Norte teve um boa oportunidade logo aos sete minutos, em finalização forte de Chrystian para grande defesa de João Paulo.
Logo depois, Guedes bateu por cima do gol e Perotti finalizou com perigo. Mais tarde, a melhor chance da partida surgiu dos mandantes, com Uelber saindo de frente com o goleiro, optando pelo drible e errando a execução.
OLHA OS GOLS!Na volta do intervalo, com menos de um minuto, após cruzamento, a zaga do JEC afastou, Marcelo Santos pegou o rebote e acertou o ângulo, abrindo o placar. A resposta do Tricolor do Norte surgiu com Victor Rangel, levando perigo.
Aos 7', Thiago Costa fez belo lançamento na área, Chrystian chutou no cantinho e empatou. Embalado, seis minutos depois, Thiago Costa aproveitou cabeceio e virou o confronto.
Mais tarde, Perotti quase anotou em cabeceio. Na reta final da partida, Rafael acertou linda cobrança de falta, mas parou em grande defesa do goleiro do Tricolor do Norte. Perotti teve nova chance de empatar, mas desperdiçou e foi o fim do confronto.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Joinville x Chapecoense
Local: Arena JoinvilleData/horário: 09/02/2022 - 21h30 (de Brasília)Público: 1.466 torcedoresRenda: R$ 35.315,00Árbitro: Rodrigo D'Alonso FerreiraAssistente 1: Bruno MullerAssistente 2: Adenilson Teófilo CardosoCartões amarelos: Thiago Costa, Marcelinho, Lucas Goes (Joinville), Paulinho (Chapecoense)Cartões vermelhos: -GOLS: Marcelo Santos (1'/2T) (0-1), Christian (7'/2T) (1-1), Thiago Costa (13'/2T) (1-2)
Joinville (Técnico: Gilmar del Pozzo) João Lucas; Alison (Marcelinho 37'/2T), Pedro Vitor, Jaques e Renan Castro; Thiago Costa (Lucas Goes 40'/2T), Guilherme Xavier e Chrystian; Mailson (Augusto 25'/2T), Uelber (Tadeu 40'/2T) e Victor Rangel (Júnior Fialho 35'/2T).
Chapecoense (Técnico: Felipe Conceição) João Paulo; Ryan, Vitor Becker, Reginaldo (João Cesco - intervalo) e Fernando; Marcelo Santos (Rafael Holstein 34'/2T), Sousa (Paulinho 22'/2T), Guedes (Marcelo Freitas - intervalo), Foguinho (Marquinho 22'/2T); Perotti e Pablo.