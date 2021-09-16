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De virada, Flamengo vence o Botafogo e garante vaga na final do Campeonato Carioca sub-20

Enio e Matheus Nascimento fizeram pelo lado do Alvinegro, enquanto Lázaro, Yuri e Mateusão garantiram a vitória para o Rubro-Negro...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 18:09

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 18:09
Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O Flamengo está na final do Campeonato Carioca sub-20. Isso porque na tarde desta quinta-feira, o Rubro-Negro venceu o Botafogo por 3 a 2, na Gávea. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0 o Fla disputará o título da competição. > Presidente do Flamengo não descarta contratação de Daniel Alves
Enio e Matheus Nascimento marcaram pelo lado do Alvinegro, enquanto Lázaro, Yuri e Mateusão garantiram a vitória para o Rubro-Negro. Agora, o Flamengo encara o Fluminense, que eliminou o atual campeão Vasco, na final do Carioca sub-20.
Inclusive, além da vaga, o Flamengo também se classificou para a próxima edição da Copa do Brasil da categoria. Vale destacar que os dois primeiros colocados do Campeonato Carioca garantem vaga para a competição nacional sub-20.
> Botafogo convida "Gordin do Tiktok" a conhecer Nilton Santos e elenco
SEQUÊNCIA
Agora, os Garotos do Ninho voltam a campo no próximo domingo, às 15h, para enfrentar o Bahia, na Gávea, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Já o Botafogo duela contra o São Paulo, em Cotia, às 16h15, também pelo Brasileirão sub-20, mas na segunda-feira. Ambas as partidas são válidas pela 16ª rodada.

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