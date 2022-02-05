De virada, Cruzeiro derrota a Caldense fora de casa pelo Mineiro

Em um duelo disputado, o Cruzeiro venceu a Caldense por 2 a 1, de virada, gols de João Diogo, para a Veterana, com Giovanni e Edu, aos 51 minutos do segundo tempo virando o jogo para a equipe celeste, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, em Poços de Caldas. O confronto teve emoções em várias partes do jogo, com a Veterana saindo na frente, controlando o jogo no primeiro tempo, principalmente após o gol de João Diogo. A equipe azul sofreu, teve várias mudanças, sendo que as entradas de Rafael Santos no lugar de Marco Antônio, e Edu, autor do gol da vitória, no de Thiago, mudaram o panorama da partida a favor da Raposa, que ainda precisa de muitos ajustes para acertar o time ideal e uma forma mais segura de atuar. Com o triunfo, o Cruzeiro chegou aos nove pontos, enquanto a Caldense segue com seis pontos, na quinta posição, mas que pode ser superada ao fim da rodada. Próximos jogos A Raposa encara o Democrata-GV na quarta-feira, 5 de fevereiro, às 19h30, no Mineirão. Já a veterana vai a Patrocínio duelar com o Patrocinense no mesmo dia, só que às 20h30. Ambos os jogos são pela quinta rodada. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CALDENSE 1 X 2 CRUZEIRO Data: 5 de fevereiro de 2022Horário: 16h30(de Brasília)Local: Ronaldão, Poços de Caldas (MG)Árbitro: Felipe Fernandes de LimaAssistentes: Celso Luiz da Silva e Fernada Nandrea Gomes AntunesGols: João Diogo, aos 12’-1º T(1-0) Giovanni, aos 28’-2ºT(1-1), Edu, aos 51’-2ºT (1-2)Cartões amarelos: Matheus Silva (CRU), Alemão (CAL), Matheus Muller (CAL), Pezzolano(Téc Cruzeiro), Pablo Pardal (CAL)Cartões vermelhos: Giovanni (CRU), Paulo Victor (CAL)Público pagante 2.848 Público total 3.436 Renda 102.225,00 CALDENSE (Técnico: Gian Rodrigues)