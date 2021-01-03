De virada, Corinthians bate o Grêmio e vai para a semi do Brasileiro sub-20

Crédito: Rodrigo Fatturi/Grêmio

Foi com muita emoção, mas o Corinthians garantiu vaga na semifinal do Brasileirão sub-20 ao bater o Grêmio, neste domingo, de virada, por 3 a 2, jogando fora de casa. Após empatar em 0 a 0 o primeiro jogo das quartas de final, na Fazendinha, o Timão precisou tirar uma desvantagem de 2 a 0 no segundo tempo, com gols de Léo Paraíso, Alemão e Gustavo Martins (contra), para conseguir avançar para a próxima fase da competição nacional. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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O Tricolor gaúcho começou bem melhor e não demorou muito para transforma essa superioridade em gols. Aos cinco minutos, Sarará arriscou um chute de fora da área, a bola entrou no cantinho, sem chances para o goleiro Guilherme Pezão. A vantagem no placar refletia o que se via em campo e continuou assim.

Embora arriscasse algumas idas ao ataque, o Corinthians tinha muita dificuldade para criar e finalizar, enquanto isso o Grêmio permanecia assustando. Aos 31 minutos, chegou ao segundo gol, quando Ricardinho arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro.Mesmo combalido, o Timão teve uma chance na primeira etapa, com Cauê, que recebeu passe de Antony, mas perdeu um que parecia feito. Não demorou muito e a equipe da casa quase ampliou com um gol de letra, mas Guilherme salvou. A ida ao intervalo somente com 2 a 0 foi um alívio para o Alvinegro.

Na volta do vestiário, porém, o jogo mudou, e muito. Primeiro com três alterações logo de cara feitas por Dyego Coelho. Já em cima do Grêmio, que parecia sofrer mais com o cansaço e com o forte calor, o Corinthians criou boas chances e aos dez minutos, após cobrança de escanteio, Léo Paraíso subiu mais do que a zaga e descontou: 2 a 1 e uma nova partida parecia ter começado.

Mantendo a intensidade, o Timão voltou a criar chances e não demorou a empatar. Aos 18 minutos, em boa jogada de Léo Mandaca pela direita do ataque, a bola foi cruzada rasteira para que Alemão, em posição duvidosa, completasse para o gol e igualasse o marcador no Rio Grande do Sul.

O Grêmio já não conseguia reagir e criou pouco na etapa final, ficando entregue à pressão do Corinthians, que não desistia de conseguir a virada. E ela veio com quase 45 minutos, novamente em cobrança de escanteio. Lucas Pires cruzou para a área e após uma confusão a bola bateu no zagueiro Gustavo Martins, do Tricolor gaúcho, e balançou a rede para marcar o 3 a 2 no placar.