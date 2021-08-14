De virada, Botafogo vence o Internacional pelo Campeonato Brasileiro sub-20

Na tarde deste sábado, o Botafogo venceu, de virada, o Internacional por 3 a 2, no CEFAT, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Gabriel Conceição (2) e Vitinho fizeram os gols do Alvinegro Carioca, enquanto Vinícius Mello e Matheus Cadorini balançaram as redes para o Colorado.
O time do Rio Grande do Sul abriu o placar com apenas seis minutos de jogo. Depois de cobrança de falta de Jonathan na segunda trave, Vinícius Mello subiu sem marcação para cabecear a bola no fundo das redes do goleiro Lucas Barreto.
No entanto, não demorou muito tempo para que os cariocas dessem a resposta. Rikelmi fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou para Gabriel Conceição, que, de cabeça, ajeitou para Vitinho estufar as redes do goleiro Anthoni.
> Veja a tabela da Série B
Antes de empatar, contudo, o Botafogo protagonizou um lance incrível. Depois de um cruzamento na área, Gabriel Conceição tentou o cabeceio e apenas resvalou na bola, o que matou Anthoni da jogada. Assim, a bola sobrou livre para Juninho, que finalizou para a meta colorada sem goleiro. Entretanto, a bola bateu em Gabriel Conceição, que ficou caído dentro da pequena área e em posição de impedimento. Depois de se redimir com a assistência, Gabriel Conceição ainda marcou os dois gols da virada alvinegra. Aos 16 minutos, Kauê cruzou da direta para o centroavante, que, com a coxa, balançou as redes. Quatro minutos depois, após um cruzamento na área Henrique Luro desviou de cabeça para o camisa 9 ampliar a vantagem do Botafogo.
O Internacional, por sua vez, tentou o empate e conseguiu um gol. Aos 34 minutos, Nicolas chutou cruzado, a bola desviou na zaga, e sobrou para Matheus Cadorini marcar. Contudo, o Colorado não conseguiu o terceiro gol e saiu do Rio de Janeiro derrotado.
Agora, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, também no CEFAT, contra o Macaé, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara sub-20. Pelo Brasileirão sub-20, o Glorioso encara o Santos, no mesmo local, às 15h, no próximo domingo.