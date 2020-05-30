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futebol

De solução para o ataque a esquecido: Uribe completa um ano no Santos

Atacante, que chegou como esperança de gols da equipe santista, não agradou e ainda não marcou gols pelo Peixe em catorze jogos. Colombiano tem contrato até junho de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2020 às 16:15

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 16:15

Crédito: Uribe chegou como esperança de gols e decepcionou com a camisa do Santos (Ivan Storti/Santos
O atacante colombiano Uribe completa um ano no Santos neste sábado (30), com cada vez menos espaço no elenco. Contratado do Flamengo por pouco mais de R$ 5 milhões , o jogador não agradou ao técnico Jorge Sampaoli, e tampouco a Jesualdo Ferreira, comandante do Peixe neste ano.
Uribe até teve chances quando chegou. Foram dois jogos como titular em sequência e o colombiano ainda entrou vindo do banco no terceiro jogo. Ele ficou fora do clássico contra o Corinthians e, depois, voltou a ser titular nas duas partidas seguintes. Porém, as chances foram diminuindo ao longo do tempo. Entre a 12ª e 38ª rodada do Brasileirão do ano passado, ele foi titular em somente duas partidas, e saiu do banco em outras quatro oportunidades.
Neste ano, Uribe tinha esperança de retomar a boa fase na carreira, mas até agora, não atingiu o objetivo. Sem entrar em campo desde outubro, Jesualdo colocou o jogador em mais três partidas, uma como titular e duas saindo do banco de reservas. Mais uma vez o atacante decepcionou.
No total, Uribe entrou em campo 14 vezes com a camisa do Santos e não marcou nenhum gol. A má fase do centroavante fez os Meninos da Vila, Kaio Jorge e Yuri Alberto aparecerem e ambos vinham ganhando chance com Jesualdo antes da parada.E MAIS:Recuperando-se de lesão no Santos, Longuine elogia fisioterapeutas do clube: 'Me sinto muito seguro'A um mês de encerrar o contrato, Evandro tem futuro incerto no SantosE o Robinho? Enquanto o futuro do atacante segue indefinido, relembre sete momentos marcantes do jogador pelo Santos E MAIS:

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