De solução para o ataque a esquecido: Uribe completa um ano no Santos

Crédito: Uribe chegou como esperança de gols e decepcionou com a camisa do Santos (Ivan Storti/Santos

O atacante colombiano Uribe completa um ano no Santos neste sábado (30), com cada vez menos espaço no elenco. Contratado do Flamengo por pouco mais de R$ 5 milhões , o jogador não agradou ao técnico Jorge Sampaoli, e tampouco a Jesualdo Ferreira, comandante do Peixe neste ano.

Uribe até teve chances quando chegou. Foram dois jogos como titular em sequência e o colombiano ainda entrou vindo do banco no terceiro jogo. Ele ficou fora do clássico contra o Corinthians e, depois, voltou a ser titular nas duas partidas seguintes. Porém, as chances foram diminuindo ao longo do tempo. Entre a 12ª e 38ª rodada do Brasileirão do ano passado, ele foi titular em somente duas partidas, e saiu do banco em outras quatro oportunidades.

Neste ano, Uribe tinha esperança de retomar a boa fase na carreira, mas até agora, não atingiu o objetivo. Sem entrar em campo desde outubro, Jesualdo colocou o jogador em mais três partidas, uma como titular e duas saindo do banco de reservas. Mais uma vez o atacante decepcionou.