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futebol

De saída: Vasco acerta o empréstimo de Vanderlei para o Operário-PR

Goleiro de 38 anos renovou automaticamente com o Cruz-Maltino, chegou a treinar em horário alternativo, retornou, mas não chegou a entrar em campo nesta temporada...

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 19:13
Enquanto uns jogadores chegam, outros deixam o Vasco. O Cruz-Maltino acertou, nesta segunda-feira, o empréstimo do goleiro Vanderlei para o Operário, adversário do Cruz-Maltino na Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada originalmente pela "Rádio Tupi" e confirmada pela reportagem do LANCE!.O acordo vale até o final deste ano, quando também termina o contrato de Vanderlei com o Vasco. O Operário não poderá escalar o goleiro quando enfrentar o Cruz-Maltino.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Vanderlei era, atualmente, o terceiro goleiro do time de Zé Ricardo - atrás de Thiago Rodrigues e Halls. Ele terminara a temporada passada na reserva, mas renovou o contrato automaticamente por ter atingido uma meta do vínculo anterior. Treinou separado, retornou, mas seguiu no banco.
Crédito: VanderleichegouaoVasconoiníciodoanopassadoedeixaoclubeembaixa(RafaelRibeiro/Vasco

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