De saída: Vasco acerta o empréstimo de Vanderlei para o Operário-PR

Enquanto uns jogadores chegam, outros deixam o Vasco. O Cruz-Maltino acertou, nesta segunda-feira, o empréstimo do goleiro Vanderlei para o Operário, adversário do Cruz-Maltino na Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada originalmente pela "Rádio Tupi" e confirmada pela reportagem do LANCE!.O acordo vale até o final deste ano, quando também termina o contrato de Vanderlei com o Vasco. O Operário não poderá escalar o goleiro quando enfrentar o Cruz-Maltino.