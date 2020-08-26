De saída do Barça, Messi quer ir para o Manchester City, diz jornalista

Depois de uma temporada frustrante e com um vexame histórico na Liga dos Campeões, o Barcelona pode ter mais uma baixa: Lionel Messi. Segundo o jornalista do 'Esporte Interativo', Marcelo Bechler, o argentino quer jogar no Manchester City.De acordo com informações de Bechler, Messi conversou com Pep Guardiola, atual treinador do Manchester City e seu ex-treinador no Barça, e que isso o ajudou a tomar a 'díficil decisão' de deixar o clube por onde atuou em toda sua carreira até aqui.Contudo, a questão da saída de Messi ainda não está totalmente esclarecida, já que financeiramente a transação pode ser dificultada. Mas segundo informações da imprensa espanhola, existiria uma cláusula no contrato de Messi que o permitiria deixar o Barça de graça ao final da última temporada, e que a mesma poderia ser prorrogada por conta da pandemia do novo coronavírus.