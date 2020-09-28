De saída? Carlinhos diz: 'Eu escolhi estar aqui e estarei até o fim'

Crédito: Carlinhos ainda busca mais espaço no time de São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco

O meia Carlinhos já tratou de botar panos quentes no disse-me-disse em torno de sua insatisfação no Vasco. Nesta segunda-feira, o jogador de 26 anos publicou uma mensagem, na conta dele no Instagram, na qual indica vontade de continuar no clube de São Januário.- Quando você estiver cansado, somente desacelere.. o teu esforço só você sabe e o preço de suas escolhas também! Eu escolhi estar aqui e estarei até o fim - escreveu, legendando uma foto de jogo com a camisa vascaína.

No último sábado, o Jornal O Dia revelou que Carlinhos desejava ouvir ofertas do futebol português diante das poucas oportunidades na Colina. Apresentado há menos de dois meses, o meio-campista vem sendo opção a partir do banco de reservas.

Ele soma oito jogos, incluindo o deste domingo, contra o Red Bull Bragantino, mas somente dois como titulares. Sofreu também com uma lesão. Após o duelo contra a equipe de Bragança Paulista, o técnico Ramon Menezes deu o recado aos que não estão satisfeitos.