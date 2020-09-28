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De saída? Carlinhos diz: 'Eu escolhi estar aqui e estarei até o fim'

Meia publica mensagem indicando a continuidade no Vasco, apesar da insatisfação revelada no último fim de semana. Publicamente, Ramon Menezes cobrou foco do jogador...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 16:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 16:33
Crédito: Carlinhos ainda busca mais espaço no time de São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco
O meia Carlinhos já tratou de botar panos quentes no disse-me-disse em torno de sua insatisfação no Vasco. Nesta segunda-feira, o jogador de 26 anos publicou uma mensagem, na conta dele no Instagram, na qual indica vontade de continuar no clube de São Januário.- Quando você estiver cansado, somente desacelere.. o teu esforço só você sabe e o preço de suas escolhas também! Eu escolhi estar aqui e estarei até o fim - escreveu, legendando uma foto de jogo com a camisa vascaína.
No último sábado, o Jornal O Dia revelou que Carlinhos desejava ouvir ofertas do futebol português diante das poucas oportunidades na Colina. Apresentado há menos de dois meses, o meio-campista vem sendo opção a partir do banco de reservas.
Ele soma oito jogos, incluindo o deste domingo, contra o Red Bull Bragantino, mas somente dois como titulares. Sofreu também com uma lesão. Após o duelo contra a equipe de Bragança Paulista, o técnico Ramon Menezes deu o recado aos que não estão satisfeitos.
- Se está no Vasco é porque tem qualidade e pode ajudar se estiver com a cabeça focada aqui. Ele (Carlinhos) é jogador do Vasco. Tem um processo de adaptação. Já teve oportunidades e ela toda hora vem sendo dada. É um bom jogador e vai nos ajudar. A mesma coisa o Bruno César. Hoje, pensei em outra situação. Em jogos que não tivemos o Benítez, ele foi o substituto. Hoje, optamos por outra formação. É um jogador importante dentro do elenco - valorizou Ramon.

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