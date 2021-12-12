De saída, Boza vê passagem positiva e agradece apoio da torcida do Santos

O zagueiro Danilo Boza não permanecerá no Santos para 2022. O defensor falou sobre sua saída da Vila Belmiro, antes mesmo de o clube se pronunciar oficialmente.Com contrato até dezembro de 2021, o time da Vila decidiu não exercer o direito de compra do defensor que pertence ao Mirassol. Para tê-lo em definitivo seria preciso desembolsar cerca de R$ 2 milhões.“Acredito que tive uma boa passagem pelo Santos, dentro das expectativas criadas quando cheguei. Consegui manter uma regularidade, busquei espaço e ganhei oportunidades que me agregaram muito. Individualmente foi uma temporada positiva, coletivamente acabamos brigando na contra a zona de rebaixamento no Brasileiro, mas o elenco soube lidar com a pressão e conseguimos resultados cruciais com o apoio da torcida também”, comentou.

Danilo Boza tem 23 anos e chegou ao clube da Baixada Santista em junho deste ano por empréstimo junto ao time do interior paulista. Pelo Santos, foram 22 jogos, mais da metade como titular. O empresário do jogador, João Paulo Tardim, em contato com o DIÁRIO DO PEIXE, confirmou que há clubes interessados em contar com o zagueiro.

“A vida de atleta de futebol é feita de desafios e desde quando soube que iria defender o Santos, conhecendo a grandeza do clube, tinha em mente que seria um grande desafio para mim. Trabalhei, me dediquei, fui buscando meu espaço no time e saio de cabeça erguida, com a sensação de dever cumprido. Agora vou continuar trabalhando e me dedicando ao máximo para a próxima temporada com novos desafios pela frente”, completou Boza.

Agora, o time de Fábio Carille conta no sistema defensivo com: Kaiky, Luiz Felipe, Emiliano Velázquez, Wagner Palha, Robson e Derick, que alterna entre profissional e divisões de base. Eduardo Bauermann, do América-MG, tem pré-contrato assinado com o Peixe e deve reforçar a equipe em janeiro.