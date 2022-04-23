De Romildo a Del Piage: Botafogo ganha mais uma opção no meio com boas atuações do volante

Romildo ou Del Piage: chame como quiser. A realidade é que a impressão de momento é que o Botafogo, mesmo diante de um turbilhão de contratações, ganhou uma "opção caseira" para o meio-campo: o camisa 23 somou boas atuações recentes pelo Alvinegro e começa a ganhar espaço na rotação de Luís Castro.+ 'Família Botafogo': união é uma das chaves de Luís Castro em busca da evolução no começo de trabalho

O treinador, inclusive, elogiou o jogador após a vitória sobre o Ceará, no último domingo, pela 2ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o português colocou Del Piage com a intenção de ganhar mais uma opção de meio-campo e ganhar espaços nas costas dos volantes do Vozão. Isso até mesmo rendeu elogios públicos ao atleta.

– A entrada do Romildo foi porque nós tínhamos que buscar espaços e o Romildo é um jogador fantástico para isso. A partir do momento que o Ceará ia se lançar à procura do empate iria ceder mais espaços. Nós entendemos que ele era o jogador ideal para ocupar esses espaços à frente da nossa linha média. Mas sabe... quando se ganha todas as substituições do treinador são boas, mas se eu tivesse perdido por 3 a 0 seria burro. Em todo mundo é assim (risos) - afirmou, em entrevista coletiva.

Del Piage chegou a atuar até mesmo como primeiro volante com alguns treinadores no Botafogo, mas a coisa mudou com Luís Castro. Agora, o camisa 23 se comporta quase como um meia central, estando na linha mais avançada do setor. Com liberdade de movimentação, ele tem mais campo para dominar e avançar.A mudança de Romildo, portanto, não vem apenas no nome que o acompanha na camisa, mas também no posicionamento em campo. O camisa 23, pelo o que foi mostrado nesses jogos com Castro, já não foi esse volante preso em uma linha inicial, e sim um atleta com mais liberdade para povoar o meio.

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Com a chegada de Lucas Fernandes, a tendência é que Del Piage tenha mais concorrência no setor, mas a situação do camisa 23 no Botafogo, no que diz respeito à parte técnica, é a melhor que ele já viveu desde que subiu ao time profissional.

O Botafogo enfrenta o Atlético-GO às 18h30 deste domingo na Serrinha, em jogo válido pela 3ª rodada do Brasileirão.