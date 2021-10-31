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'De que planeta você veio?' e 'Vinícius MVP': imprensa espanhola exalta atuação de Vini Jr. contra o Elche

Atacante do Real Madrid é tratado como o melhor jogador do Campeonato Espanhol, e imprensa local critica Tite: 'Deixou em evidência o treinador de sua seleção'...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 11:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2021 às 11:07
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Grande nome da vitória do Real Madrid sobre o Elche, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, ao marcar dois gols, o brasileiro Vini Jr. foi muito exaltado pela imprensa local neste domingo. Nas edições impressas do "Marca" e do "As", ambos da capital, o atacante foi a capa dos periódicos.O "Marca" trouxe a manchete "De que planeta você veio?" e completou: "O brasileiro marca um doblete (dois gols num jogo) no Elche... e deixa em evidência o treinador de sua seleção". A afirmação, é claro, foi em tom de ironia sobre a não convocação do camisa 20 por Tite na última sexta-feira.
- Às vezes temos que correr um pouco atrás da bola para, em momentos importantes, estarmos bem para marcar. É importante ter tranquilidade tanto na defesa como no ataque. Nos defendemos bem e sabemos que no ataque as chances vão chegar - completou Vini Jr.
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Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti também comentou sobre Vini Jr, e disse que apenas deu confiança ao brasileiro.
- Não fiz nada. Só o coloque, dei a confiança que ele obviamente merece, pois está jogando muito bem e fazendo gols. Como já disse muitas vezes, não sou mágico, procuro dar o meu melhor e dar o máximo de confiança a todos os jogadores. O fato de não ser convocado para o Brasil é uma decisão de um amigo meu, que é o treinador, por isso não tenho o que responder - disse.

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