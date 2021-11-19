De ponta a ponta: torcida do Flamengo festeja e apoia o time do Ninho do Urubu até o Galeão

"Jogamos juntos" era a frase que estava estampada no ônibus do Flamengo, que partiu do Ninho do Urubu rumo ao Aeroporto do Galeão, nesta sexta-feira. E junto com o time, a Nação realizou o trajeto em festa para apoiar o Rubro-Negro, que realizará dois jogos em Porto Alegre pelo Brasileirão e, então, irá diretamente para Montevidéu, sede da final da Libertadores 2021.> Veja todas as informações sobre retirada de ingressos para a final da LibertaA concentração da torcida começou no Ninho do Urubu, onde o Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Internacional, às 21h30 deste sábado, pela 34ª rodada do Brasileirão. No CT, os torcedores começaram a chegar por volta das 13h, e o ônibus que levou a delegação deixou o local pelas 16h.

Inicialmente, o clima era tranquilo e de muita festa. David Luiz, inclusive, antes de embarcar no ônibus, chegou a tirar uma foto com os policiais que escoltaram o veículo. Ainda nos arredores do Ninho, a torcida abraçou e ajudou a abraçar o ônibus que deixou o local.

Apesar da festa, contudo, vale lembrar que, na hora do ônibus com a delegação deixar o Ninho do Urubu, houve confusão, com direito a spray de pimenta e corre-corre.

> Veja e simule a tabela do BrasileirãoNa sequência, ao deixar os arredores do Ninho, o ônibus seguiu viagem rumo ao Galeão com um trânsito sem retenções pela frente. Mesmo assim, vários torcedores acompanharam a delegação de moto. Aliás, pela altura da Linha Amarela, dois rubro-negros subiram sobre uma passarela para balançar a bandeira do Flamengo e vibrar com a passagem do time.

Na chegada ao Galeão, a festa continuou. Mais torcedores já estavam no Aeroporto à espera da delegação e, um deles, como pode ser visto na foto acima, subiu sobre o ônibus - posteriormente, ele foi acompanhado de outros. O VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, aliás, postou uma foto nas redes sociais em que um torcedor conseguiu colocar o braço dentro do ônibus pelo teto. Veja abaixo: O Flamengo, inclusive, chegou atrasado ao aeroporto. O voo para Porto Alegre partiria às 18h10, mas ainda nesse horário o ônibus se deslocava para o Terminal de Cargas do Galeão. Em entrevista à Fla TV, ainda no esquenta do "AeroFla", o presidente Rodolfo Landim comemorou o apoio da Nação e destacou que isto dará uma energia a mais aos jogadores.

- Esse calor humano que a gente sentiu no último jogo lá no estádio, quando teve a vitória contra o Corinthians foi muito bacana. Pedimos para a torcida estar presente, ela compareceu, se despediu dos jogadores, fez uma festa linda. Eu acho que isso, de certa forma, vai dar um incentivo adicional para a nossa turma - disse Landim.

- Nessa saída também, com todo esse movimento, muita gente se aglomerando para tentar esperar a saída do nosso ônibus. Isso acaba influenciando positivamente nos nossos jogadores, é uma energia a mais - completou.