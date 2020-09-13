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De olho nos duelos da Copa do Brasil, Botafogo tenta se recuperar no Brasileirão contra o Vasco

Este será apenas o primeiro confronto de uma série de duelos entre os rivais neste mês. Nas próximas duas semanas, as equipes lutam por uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 07:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Neste domingo, o Botafogo enfrentará o Vasco pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, na busca por voltar a vencer na competição. No entanto, este será apenas o primeiro confronto de uma série de duelos entre os rivais neste mês. Nas próximas semanas, os jogos serão pela Copa Brasil e valerão uma vaga nas oitavas de finais da competição. Quem avançar leva mais R$ 2,6 milhões de premiação.
Para a partida deste domingo, Paulo Autuori não contará com o marfinense Salomon Kalou, que foi liberado para acompanhar a sua formatura em Lyon, na França. O experiente atacante chega ao Brasil na manhã deste domingo, e pediu para ser relacionado. Todavia, ficará no banco de reservas e passará por teste de Covid-19 antes da partida.
Com isso, o treinador optou por escalar o jovem Rhuan, que tem entrado bem nas partidas e participado dos gols do Glorioso. Com a vitória do Furacão neste sábado, o Botafogo entrou na zona de rebaixamento e necessita retomar o caminho das vitórias.
Por outro lado, comandante contará com o retorno do japonês Keisuke Honda, que voltará à equipe titular, e dos atacantes Pedro Raul e Luís Henrique, que ficarão como opções no banco de reservas. Neste sentido, ele já planeja a equipe para o confronto de quinta-feira, ao não escalar jogadores que retornaram após problemas físicos.Nas últimas partidas do Brasileirão, o Botafogo perdeu pontos preciosos e poderia estar em uma posição melhor na tabela. Em pelo menos três jogos, a equipe teve a chance de sair com a vitória, mas cedeu o empate nos minutos finais contra Flamengo, Corinthians e Athletico Paranaense.
Em Curitiba, em mais uma desatenção da defesa, a situação poderia ser ainda pior, já que Nikão perdeu pênalti aos 48. Diante disso, Autuori trabalha em busca do equilibro defensivo durante os 90 minutos. Na quarta, a defesa fez um grande primeiro tempo, mas nos últimos dez minutos, deixou muito a desejar e por pouco o Botafogo não saiu de campo com a derrota.
Por fim, o Glorioso deve ir para o clássico deste domingo com Diego Cavalieri; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Kanu; Kevin, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário e Victor Luis; Rhuan e Matheus Babi.

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