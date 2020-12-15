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De olho no Palmeiras, Internacional realiza mais um treino no Parque Gigante

Após vencer o Botafogo, o Colorado busca mais um triunfo dentro de casa no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 18:43

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 18:43

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Na manhã desta terça-feira o Internacional voltou aos gramados do Parque Gigante e deu sequência a preparação do jogo contra o Palmeiras, que acontece no fim de semana.Inicialmente, a comissão técnica realizou atividades para melhorar a condição física do jogador. Pouco depois, o técnico Abel Braga deu mais um treino tático.
Para o jogo do sábado, o Colorado não terá o lateral-direito Rodinei, suspenso. Por outro, o volante Musto está liberado.
>TABELA BRASILEIRÃO
Internacional e Palmeiras medem forças no sábado, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Beira-Rio.

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