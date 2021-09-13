De olho no Palmeiras, Chape sonha com primeira vitória em casa

Após um longo e tenebroso turno de Campeonato Brasileiro, a Chapecoense finalmente conquistou a sua primeira vitória ao bater o Bragantino.
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O resultado tirou o grande peso do elenco, que agora espera embalar na disputa do returno e fugir do temido rebaixamento.
Vitória em casa
Agora, com a vitória fora de casa, a próxima meta da Chapecoense é vencer a primeira como mandante e o rival é o Palmeiras.
Pesa a favor do Verdão do Oeste o ‘sacode’ que o rival sofreu no fim de semana diante do Flamengo e pode chegar com a moral mais baixa para o duelo na Arena Condá.