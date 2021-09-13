De olho no Palmeiras, Chape sonha com primeira vitória em casa

Crédito: Anselmo Ramon é uma das esperanças da Chapecoense (Divulgação / Chapecoense

Após um longo e tenebroso turno de Campeonato Brasileiro, a Chapecoense finalmente conquistou a sua primeira vitória ao bater o Bragantino.

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O resultado tirou o grande peso do elenco, que agora espera embalar na disputa do returno e fugir do temido rebaixamento.

Vitória em casa

Agora, com a vitória fora de casa, a próxima meta da Chapecoense é vencer a primeira como mandante e o rival é o Palmeiras.