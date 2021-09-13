Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

De olho no Palmeiras, Chape sonha com primeira vitória em casa

Verdão do Oeste ainda não venceu como mandante na atual edição do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 20:05

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 20:05

Crédito: Anselmo Ramon é uma das esperanças da Chapecoense (Divulgação / Chapecoense
Após um longo e tenebroso turno de Campeonato Brasileiro, a Chapecoense finalmente conquistou a sua primeira vitória ao bater o Bragantino.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado tirou o grande peso do elenco, que agora espera embalar na disputa do returno e fugir do temido rebaixamento.
Vitória em casa
Agora, com a vitória fora de casa, a próxima meta da Chapecoense é vencer a primeira como mandante e o rival é o Palmeiras.
Pesa a favor do Verdão do Oeste o ‘sacode’ que o rival sofreu no fim de semana diante do Flamengo e pode chegar com a moral mais baixa para o duelo na Arena Condá.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados