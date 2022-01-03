De olho no Mundial, Palmeiras quer antecipar tabela do Paulistão

De olho na preparação para a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes, o Palmeiras deve conseguir junto à FPF (Federação Paulista de Futebol) a antecipação de pelo menos um jogo na tabela do Campeonato Paulista para aliviar um pouco a carga de jogos pós-competição intercontinental.Segundo o LANCE! apurou, a FPF deve remarcar o jogo entre Verdão e Novorizontino na quinta rodada, originalmente marcado no dia 9 de fevereiro, para o próximo dia 23, abrindo assim a competição oficialmente.

A antecipação de um jogo do Paulistão teria sido um pedido do técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica visando dois pontos. O primeiro deles é dar maior ritmo de jogo ao elenco visando o Mundial. E o segundo é diminuir a carga de partidas do Estadual que serão adiadas.

A viagem do Palmeiras para a disputa do Mundial acontece no dia 2 de fevereiro. Até lá, o restante da tabela no Paulistão deve seguir sem alterações: Ponte Preta (próximo dia 26), São Bernardo (próximo dia 30) e Água Santa (dia 1º de fevereiro).O Verdão estreia no Mundial em 8 de fevereiro, na semifinal, quando enfrenta o vencedor de Al-Ahly (Egito) e Monterrey (México). Independente do resultado, o clube encerra sua participação na competição no dia 12 quando acontecem a final e a disputa de terceiro lugar.

Com isso, pelo menos dois jogos do Paulistão serão adiados, justamente os clássico contra São Paulo e Corinthians, nos dias 6 e 13 de fevereiro, respectivamente.

A reapresentação do Palmeiras acontece nesta quarta-feira (5), na Academia de Futebol. Até o momento, três reforços foram contratados pelo clube, o atacante Rafael Navarro, o goleiro Marcelo Lomba e o meia Eduard Atuesta.