Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

De olho no Mundial, Palmeiras quer antecipar tabela do Paulistão

Verdão vai abrir Paulistão no dia 23 buscando dar mais ritmo ao elenco e deixar calendário mais tranquilo para restante do Estadual...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2022 às 16:15

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 16:15

De olho na preparação para a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes, o Palmeiras deve conseguir junto à FPF (Federação Paulista de Futebol) a antecipação de pelo menos um jogo na tabela do Campeonato Paulista para aliviar um pouco a carga de jogos pós-competição intercontinental.Segundo o LANCE! apurou, a FPF deve remarcar o jogo entre Verdão e Novorizontino na quinta rodada, originalmente marcado no dia 9 de fevereiro, para o próximo dia 23, abrindo assim a competição oficialmente.
A antecipação de um jogo do Paulistão teria sido um pedido do técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica visando dois pontos. O primeiro deles é dar maior ritmo de jogo ao elenco visando o Mundial. E o segundo é diminuir a carga de partidas do Estadual que serão adiadas.
A viagem do Palmeiras para a disputa do Mundial acontece no dia 2 de fevereiro. Até lá, o restante da tabela no Paulistão deve seguir sem alterações: Ponte Preta (próximo dia 26), São Bernardo (próximo dia 30) e Água Santa (dia 1º de fevereiro).O Verdão estreia no Mundial em 8 de fevereiro, na semifinal, quando enfrenta o vencedor de Al-Ahly (Egito) e Monterrey (México). Independente do resultado, o clube encerra sua participação na competição no dia 12 quando acontecem a final e a disputa de terceiro lugar.
Com isso, pelo menos dois jogos do Paulistão serão adiados, justamente os clássico contra São Paulo e Corinthians, nos dias 6 e 13 de fevereiro, respectivamente.
A reapresentação do Palmeiras acontece nesta quarta-feira (5), na Academia de Futebol. Até o momento, três reforços foram contratados pelo clube, o atacante Rafael Navarro, o goleiro Marcelo Lomba e o meia Eduard Atuesta.
Crédito: AntecipaçãofoiumpedidodotécnicoAbelFerreiraaogerenteAndersonBarros(Foto:CesarGrecco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados