De olho no mercado, Flamengo ganha dois reforços para encorpar 'elenco enxuto' de Rogério Ceni

A boa notícia envolvendo o volante é que o Flamengo, que pediu o seu retorno antecipado, conseguiu regularizar a situação do paraguaio antes do fechamento da janela internacional de transferências. Piris estava emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia, e também se destacou - fez 36 partidas na liga e marcou seis gols. O clube, contudo, foi outro a não exercer o direito de compra.
Após o título estadual, Ceni admitiu que o Fla, com "elenco enxuto", está em busca de reforços a pedido seu - ao comentar a dura sequência de junho, a ser marcada por desfalques nas Datas Fifa, e a possível saída de Gerson.
- Estamos com alguns problemas para junho, com alguns jogadores de fora. Não sei o desfecho da situação do Gerson. Acho que vamos passar um mês difícil. Com muitos jogos e pouco tempo para recuperar. O elenco é enxuto, estamos tentando conversar para ver se consegue neste período ter um ou outro jogador para reforçar o elenco.
- Mesmo que não consiga trazer um jogador de fora, caro, mas que a gente consiga no mercado nacional compensar a saída dele (Gerson) ou de uma ou outra posição que a gente precise.
+ Fla já nas oitavas! Veja a tabela completa da Libertadores
Vice-presidente de futebol do Fla, Marcos Braz vê "naturalidade" no pedido.
- Todo técnico pede reforço, não é só o Rogério. Levo com naturalidade.Sobre ter caixa para contratar, nos reforçamos sem gastar (o dirigente citou Bruno Viana e Thiago Maia). Estamos analisando o mercado e esse processo é feito com calma - falou Braz, em recente entrevista ao canal "Band".