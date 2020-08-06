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futebol

De olho no mercado, Barcelona mira zagueiro Eric García, do City

Segundo o "Marca", jogador espanhol atuou na base do clube catalão até 2017, porém equipe pretende repatriá-lo. Pep Guardiola deseja que o atleta renove com os Citizens...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 11:02

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 11:02

Crédito: Eric Garcia segue na mira do Barcelona, mas o Manchester City espera renovar com zagueiro espanhol (Divulgação
De acordo com informações do diário "Marca", o Barcelona já estabeleceu um dos seus objetivos para a próxima temporada: contratar o zagueiro espanhol Eric García, do Manchester City. Contudo, o técnico Pep Guardiola deseja contar com o jogador e espera que o defensor renove com os Citizens.
O clube catalão segue na busca por um zagueiro central, já que apenas dois atletas tem desempenhado um bom futebol na defesa catalã: Lenglet e Piqué. Segundo a imprensa espanhola, as atuações de Umtiti nesta temporada não foram as esperadas pelo clube, fora seus problemas com lesões. Outro que também segue no mercado e o Barcelona pode negociá-lo é Todibo.
O jogador espanhol, de apenas 19 anos, atuou na base do clube catalão até 2017, algo que facilitaria a sua adaptação. Porém, o técnico do City já declarou que espera que o atleta renove e teceu elogios a sua forma de jogar. "Ele é muito inteligente e capaz de liderar toda a defesa" disse o técnico.
O contrato do atleta se encerra em 2021 ele tem o valor de mercado de 16 milhões de euros, segundo portal "Transfermarkt". Resta saber qual será a escolha do jovem jogador: os milhões do City ou retornar ao clube que o revelou para o futebol.
Por fim, outro jogador que segue na mira do Barcelona, é Pau Torres, zagueiro do Villarreal. A cláusula de rescisão do atleta é de 50 milhões de euros e os culés pretendem oferecer um bom contrato.

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