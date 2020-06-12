De olho no líder, Borussia Dortmund visita o Fortuna Düsseldorf

Crédito: Martin Meissner/AFP

De olho no líder Bayern de Munique, o Borussia Dortmund visita o Fortuna Düsseldorf, neste sábado, às 10h30, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe dirigida por Lucien Favre segue na vice-liderança da competição, com 63 pontos, sete atrás dos rivais bávaros. Já o Düsseldorf está na zona de rebaixamento com 28 pontos.

Uma derrota do Borussia pode acabar com qualquer esperança de título e o jogo será disputado na Merkur Spiel Arena, em Düsseldorf. O duelo contará com o retorno de Haaland, recuperado de lesão no joelho. “Ele passou por tudo no treinamento. Parece pronto”, disse o técnico.

Diante da importância do jogo, o diretor esportivo Michael Zorc ressaltou que o time aurinegro ainda tem que sacramentar a classificação para a Champions League. "Pontos importantes para a qualificação para a Liga dos Campeões e, finalmente, também o segundo lugar" disse Zorc em entrevista coletiva, e em seguida completou.

- Para todos os adversários que ainda nos chegam, há algo: contra Mainz pelo rebaixamento, contra Leipzig pela Liga dos Campeões, contra Hoffenheim pela Europa League. Todos eles serão motivados contra nós - finalizou,

Confira as prováveis escalações

Fortuna Düsseldorf: F. Kastenmeier, K. Ayhan, M. Joergensen, M. Zimmermann, M. Suttner; V. Berisha, E. Thommy, S. Skrzybski, K. Stoeger, M. Sobottka; R. Hennings. Técnico: Uwe Rösler.

Borussia Dortmund: R. Buerki, M. Hummels, M. Akanji, L. Piszczek; A. Hakimi, J. Sancho, R. Guerreiro, J. Brandt, E. Can, A. Witsel; Haaland. Técnico: Lucien Favre.

Veja os jogos da 31ª rodada pelo Campeonato Alemão​Hoffenheim x RB Leipzig (Sexta, no Sinsheim, às 15h30);

Wolfsburg x Freiburg (Sábado, no Wolfsburg, às 10h30);

Fortuna Düsseldorf x Borussia Dortmund (Sábado, no Düsseldorf, às 10h30);​Hertha Berlin x Eintracht Frankfurt (Sábado, no Olímpico de Berlim, às 10h30)

Colônia x Union Berlin (Sábado, em Colônia, às 10h30);

Paderborn x Werder Bremen (Sábado, na Paderborn Arena, às 10h30);

Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach (Sábado, na Arena de Munique, às 13h30);

Mainz x Augsburg (Domingo, no Alfonso López, às 10h30);