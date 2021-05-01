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futebol

De olho no Juventude, Ramírez tenta montar zaga para a primeira decisão

Ao que tudo indica, sistema defensivo do treinador do Inter deverá ser composto por Víctor Cuesta e Lucas Ribeiro...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 18:52

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 18:52
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Contando as horas para o primeiro jogo pelas semifinais do Campeonato Gaúcho, o Internacional sabe que não terá vida fácil diante do Juventude, neste domingo, no estádio Montanha dos Vinhedos.E para dificultar ainda mais as coisas, o técnico Miguel Ángel Ramírez tem encontrado problemas para armar o sistema defensivo de seu time. No entanto, a aposta tem sido em garotos da base, ou até mesmo em peças do próprio setor.​Por conta de um desconforto na coxa esquerda sentido na partida com o Deportivo Táchira, pela Libertadores, na última terça-feira, Zé Gabriel não deverá estar em campo amanhã. Com isso, a provável formação da zaga deverá ser composta por Víctor Cuesta e Lucas Ribeiro, sendo esse último recuperado de um edema no joelho esquerdo.
Em meio aos obstáculos, Ramírez, entretanto, ainda poderá contar com alguns nomes caso precise. Entre eles, estão Pedro Henrique, Rodrigo Dourado, além João Félix, jogador da base, que está inscrito tanto no torneio continental, quanto na competição estadual.

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