De olho no Juventude, Ramírez tenta montar zaga para a primeira decisão

Contando as horas para o primeiro jogo pelas semifinais do Campeonato Gaúcho, o Internacional sabe que não terá vida fácil diante do Juventude, neste domingo, no estádio Montanha dos Vinhedos.E para dificultar ainda mais as coisas, o técnico Miguel Ángel Ramírez tem encontrado problemas para armar o sistema defensivo de seu time. No entanto, a aposta tem sido em garotos da base, ou até mesmo em peças do próprio setor.​Por conta de um desconforto na coxa esquerda sentido na partida com o Deportivo Táchira, pela Libertadores, na última terça-feira, Zé Gabriel não deverá estar em campo amanhã. Com isso, a provável formação da zaga deverá ser composta por Víctor Cuesta e Lucas Ribeiro, sendo esse último recuperado de um edema no joelho esquerdo.