De olho no G4, Vasco tem seis jogadores pendurados para o duelo contra o Goiás na quarta

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

Com o triunfo diante do Brusque, o Vasco se aproximou do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o Goiás, na quarta-feira, às 19h, fora de casa, a equipe tem seis atletas pendurados: Castan, Léo Matos, Léo Jabá, Morato, Daniel Amorim e Matias Galarza, o que pode gerar desfalques em futuros jogos da competição.

> Confira e simule da Série B do Campeonato BrasileiroDentre os jogadores, Castan e Morato foram titulares nas últimas partidas, Léo Matos e Galarza voltaram à equipe diante do Brusque, e Léo Jabá entra regularmente na etapa final, sendo uma boa opção de força e velocidade. Daniel Amorim, por sua vez, tem entrado quando o treinador decide apostar em jogadas aéreas por causa da boa estatura e desempenho do atleta neste fundamento.

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O Gigante da Colina está na sexta colocação e soma 10 pontos, dois a menos que o Sampaio Corrêa e o próprio Esmeraldino. O técnico Marcelo Cabo busca encontrar o equilíbrio e a equipe conseguir vencer o segundo jogo seguido pela primeira vez na competição.

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