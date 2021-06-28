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De olho no G4, Vasco tem seis jogadores pendurados para o duelo contra o Goiás na quarta

Gigante da  Colina volta a campo contra o Esmeraldino, na Serrinha, às 19h. Castan, Léo Matos, Léo Jabá, Morato, Daniel Amorim e Galarza estão pendurados com dois amarelos...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 19:04
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
Com o triunfo diante do Brusque, o Vasco se aproximou do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o Goiás, na quarta-feira, às 19h, fora de casa, a equipe tem seis atletas pendurados: Castan, Léo Matos, Léo Jabá, Morato, Daniel Amorim e Matias Galarza, o que pode gerar desfalques em futuros jogos da competição.
> Confira e simule da Série B do Campeonato BrasileiroDentre os jogadores, Castan e Morato foram titulares nas últimas partidas, Léo Matos e Galarza voltaram à equipe diante do Brusque, e Léo Jabá entra regularmente na etapa final, sendo uma boa opção de força e velocidade. Daniel Amorim, por sua vez, tem entrado quando o treinador decide apostar em jogadas aéreas por causa da boa estatura e desempenho do atleta neste fundamento.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O Gigante da Colina está na sexta colocação e soma 10 pontos, dois a menos que o Sampaio Corrêa e o próprio Esmeraldino. O técnico Marcelo Cabo busca encontrar o equilíbrio e a equipe conseguir vencer o segundo jogo seguido pela primeira vez na competição.
> ATUAÇÕES: Cano marca e é o melhor em campo na vitória suada do Vasco sobre o Brusque
Além disso, o técnico foi bastante questionado após as derrotas para Avaí e Cruzeiro, e necessita de uma boa sequência para o time subir na tabela e ter ainda mais confiança. O o diretor executivo de futebol Alexandre Pássaro deixou claro na última sexta-feira que confia no trabalho de Cabo, mas ressaltou que o Cruz-Maltino necessita pontuar e ter uma sequência de resultados.

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