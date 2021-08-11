De olho no G-6, Ceará quer melhorar desempenho contra o Corinthians fora de casa

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

No próximo domingo, o Ceará volta a campo pelo Brasileirão e tenta alcançar a sua meta de entrar no G-6, zona da Libertadores da América.

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Para isso ocorrer, a equipe precisa vencer o Corinthians na NeoQuímica Arena. Porém, obter esse processo não é tão simples, já que o Vozão não costuma sair com vitória na casa do Timão.

Desde a sua volta à elite, o Vozão disputou quatro partidas. A única vitória ocorreu na Copa do Brasil 2019, mas pouco adiantou. Devido a derrota na ida, o Ceará não conseguiu reverter a vantagem do rival na volta.

No Campeonato Brasileiro, em três confrontos, o time foi superado uma vez e empatou outras duas.

Veja o retrospecto: