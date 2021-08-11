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futebol

De olho no G-6, Ceará quer melhorar desempenho contra o Corinthians fora de casa

Na casa do Timão, o Alvinegro conquistou apenas uma vitória, em quatro partidas disputadas...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 11:35

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 11:35
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
No próximo domingo, o Ceará volta a campo pelo Brasileirão e tenta alcançar a sua meta de entrar no G-6, zona da Libertadores da América.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para isso ocorrer, a equipe precisa vencer o Corinthians na NeoQuímica Arena. Porém, obter esse processo não é tão simples, já que o Vozão não costuma sair com vitória na casa do Timão.
Desde a sua volta à elite, o Vozão disputou quatro partidas. A única vitória ocorreu na Copa do Brasil 2019, mas pouco adiantou. Devido a derrota na ida, o Ceará não conseguiu reverter a vantagem do rival na volta.
No Campeonato Brasileiro, em três confrontos, o time foi superado uma vez e empatou outras duas.
Veja o retrospecto:
Corinthians 1 x 1 Ceará - Brasileirão 2018Corinthians 0 x 1 Ceará - Copa do Brasil 2019Corinthians 2 x 2 Ceará - Brasileirão 2019Corinthians 2 x 1 Ceará - Brasileirão 2020

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