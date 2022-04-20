De olho no futuro, Vasco renova com promessas do time sub-17

O Vasco anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato do goleiro Lecce, do time sub-17. Este foi o primeiro contrato profissional da promessa cruz-maltina. O novo contrato vai até março de 2024.Lecce chegou a São Januário em 2014, e vem disputando competições desde a categoria sub-9. Ele teve momentos de destaque na Copa Brasileiro sub-14 de 2019, quando defendeu três pênaltis na final.