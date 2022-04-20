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De olho no futuro, Vasco renova com promessas do time sub-17

Goleiro Lecce e meio-campista Matheus Ferreira assinaram os primeiros contratos profissionais de cada um, que são válidos até 2024 e 2025, respectivamente...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 19:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 19:56
O Vasco anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato do goleiro Lecce, do time sub-17. Este foi o primeiro contrato profissional da promessa cruz-maltina. O novo contrato vai até março de 2024.Lecce chegou a São Januário em 2014, e vem disputando competições desde a categoria sub-9. Ele teve momentos de destaque na Copa Brasileiro sub-14 de 2019, quando defendeu três pênaltis na final.
Na última terça-feira, o Vasco já havia anunciado a renovação de outro jogador do time sub-17: o volante Matheus Ferreira também firmou o primeiro vínculo como profissional. Este até março de 2025.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O meio-campista chegou ao Cruz-Maltino com cinco anos, em 2011, e já defendeu a Seleção Brasileira num torneio no País de Gales.
Crédito: MatheusFerreiraeLeccesãopromessasdabasedoVasco(Fotos:MatheusBabo/Vasco;Divulgação/Vasco

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