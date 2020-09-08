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futebol

De olho no Dérbi, Tiago Nunes comanda treino tático no Corinthians

Técnico do Timão orientou bastante a equipe no treinamento do dia, que também teve um trabalho de bolas paradas. Clássico acontece na próxima quinta-feira, às 19h15...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 18:43

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 18:43
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta terça-feira, o Corinthians realizou seu segundo treino preparatório para o clássico contra o Palmeiras, que acontecerá nesta quinta-feira, às 19h15, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão-2020. Luan segue em tratamento e permanece como dúvida para o Dérbi.O técnico Tiago Nunes utilizou a atividade do dia para trabalhar a parte tática da equipe. Ele orientou bastante os jogadores e também organizou um treinamento de bolas paradas laterais. Vale lembrar que por conta dos protocolos de saúde, a imprensa não tem acesso ao CT Joaquim Grava para acompanhar os treinamentos in loco. Assim, as informações são do clube.
Nas imagens publicadas pela assessoria do Timão, a exemplo da atividade da última segunda-feira, Luan não aparece entre os jogadores que estiveram em campo nesta tarde. Com estiramento leve na coxa direita, o meia-atacante continua em tratamento e tem sido avaliado diariamente pelo departamento médico do clube. Assim, ele é dúvida para enfrentar o Palmeiras.
Uma provável escalação do Alvinegro para quinta-feira é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Camacho e Cantillo; Ramiro, Araos e Otero (Gustavo Mosquito e Léo Natel); Jô. Apesar de os treinos serem fechados, Tiago Nunes revelou recentemente, em entrevista coletiva, que o venezuelano deve ganhar uma chance no time titular, e isso pode acontecer já contra o rival.
Na expectativa pela evolução do quadro de Luan, o Corinthians volta a treinar na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, e fará seus últimos ajustes antes do Dérbi. Neste momento, o Timão ocupa a 11ª posição na tabela do Brasileirão-2020, com nove pontos e um jogo a menos do que a maioria.

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