De olho no clássico contra o Fluminense, Vasco vence o Sub-20 em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa

Com uma semana sem entrar em campo, o Vasco aproveita para se preparar visando o clássico contra o Fluminense, às 17h, sábado, no Nilton Santos. Diante disso, a equipe se reparesentou, nesta terça, e enfrentou o sub-20 no CT Moacyr Barbosa. Getúlio, Figueiredo e Laranjeira marcaram os gols da vitória por 3 a1 , enquanto Tavares descontou. O jogo-treino também foi importante para aproximar o sub-20 do time profissional, algo ressaltado por Zé Ricardo em algumas coletivas. Dessa forma, o comandante fica de olho em como os jovens estão e eles aproveitam essa interação com os principais nomes do time.

Com 19 pontos, o Gigante da Colina ocupa a segunda colocação da Taça Guanabara, justamente atrás do Tricolor. No entanto, os rivais Flamengo e Botafogo medem forças nesta quarta e um deles podem encostar no Vasco na tabela, já que ambos tem 16.

Cabe salientar que a atividade foi dividida em dois tempo, e Zé Ricardo organizou dois times. No primeiro, foram a campo: Halls, Leo Matos, Quintero, Zé Vitor, Riquelme, Zé Gabriel, Luiz Henrique, Isaque, Laranjeira, Figueiredo e Getúlio. Na volta, Vanderlei, JP Galvão, Cangá, Pimentel, Julião (sub-20), Andrey, Galarza, Laranjeira, MT, Isaque e Figueiredo formaram o time.

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Pelo lado do sub-20, o técnico Igor Guerra relacionou os seguintes atletas: os goleiros Pablo, Patrick, Cadu e Allan Vitor, os laterais Hygor, Weslley Julião e Matheus Maycon e os zagueiros Victão, Vitor Hugo, Roger e Kauã Moura. Além deles, estiveram na relação os meo-campistas Rodrigo, Lucas Eduardo, Caio Dantas, Marlon Gomes, Pereira, Marlon Santos e Ray, e os atacantes Léo Guerra, Erick Marcus, Cachoeira, Tavares e Jordan.

Ao fim do jogo-treino, Igor Guerra comentou sobre a oportunidade de realizar uma atividade com os profissionais. Ele ressaltou que esse tipo de integração será mais frequente em 2022.

- É importante eles se ambientarem, ter contato com a rotina do time principal. Quando subirem vão estar mais adaptados, sentirão menos o processo. São fundamentais esses jogos-treinos, os treinamentos em conjunto, oportunizá-los, com Zé Ricardo vendo mais de perto, conhecendo mais os atletas - disse, e acrescentou:

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- Esperávamos um rendimento abaixo. Ainda não treinamos em campo aberto neste ano. Trabalhamos em campos menores e com recondicionamento físico. Mas os meninos suportarem bem, criaram e fizeram um gol. Alguns erros de imaturidade. O importante é auxiliar o profissional. Muitos jogadores do elenco principal não têm uma carga de jogos e, com essa parceria, podemos auxiliá-los - finalizou.Igor Guerra, técnico da equipe Sub-20 do Vasco (Rafael Ribeiro / Vasco)