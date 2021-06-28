AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De olho no chaveamento da Copa América, Flamengo pode ter retornos para Fla-Flu no fim de semana
futebol

De olho no chaveamento da Copa América, Flamengo pode ter retornos para Fla-Flu no fim de semana

Primeiro colocado do Grupo B, Brasil enfrentará Uruguai ou Chile nas quartas de final da competição, na próxima sexta-feira. Flamengo encara o Fluminense no domingo...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 17:07
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Com cinco desfalques devido à Copa América, o Flamengo começará a diminuir o prejuízo no próximo fim de semana. Isso porque o chaveamento das quartas de final colocará atletas rubro-negros frente a frente. Quem vencer segue na competição. Quem perder retorna ao clube carioca e pode ficar à disposição para o clássico contra o Fluminense, no próximo domingo.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonClassificada em primeiro lugar do Grupo B, a Seleção Brasileira - de Gabigol e Everton Ribeiro - aguarda a definição do outro grupo para saber quem terá pela frente nas quartas de final. Há dois adversários possíveis: o Uruguai, de Giorgian de Arrascaeta, ou o Chile, de Mauricio Isla.
O jogo que definirá o adversário do Brasil acontece nesta segunda-feira, às 21h (horário de Brasília), entre Uruguai e o Paraguai. Em caso de derrota, a Celeste terminaria em quarto e enfrentaria o Brasil na próxima fase. Em caso de empate ou vitória uruguaia, o Chile seria o adversário da Seleção Brasileira.
+ Confira a tabela completa da Copa América
A partida das quartas de final do Brasil (seja contra Uruguai ou Chile) será na sexta-feira, às 21h, no Nilton Santos. Dessa forma, o Flamengo pode ter reforço para enfrentar o Fluminense, no próximo domingo. Ainda sem local definido, o clássico pode ser disputado na NeoQuímica Arena, em São Paulo.
Antes e ainda sem retornos, o Flamengo enfrentará o Cuiabá na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Boneca Natasha
Boneca Natasha e o corpo negro como alvo
Caso Araceli
Após cinco décadas, advogados apontam sumiço de documentos do Caso Araceli
As ciclofaixas de Linhares receberam pintura especial e ficaram mais visíveis
Prefeitura no ES dá um “tapa no visual” em mais de 200 quebra-molas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados