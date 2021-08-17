De olho no Campeonato Estadual, Fluminense contrata reforços para elenco feminino profissional

Crédito: Divulgação/FFC

O Fluminense acertou a contratação de quatro reforços para o time feminino profissional. Pensando no início do Campeonato Carioca da categoria, o clube incorporou quatro atletas ao elenco: Joelma Alves, Elisa Lopes, Nicole Ramos e Thayla Sousa, que atuou pelo Tricolor no início da temporada passada. Joelma revelou estar feliz com a mudança e acredita que a adaptação será positiva. A atacante tem passagens pelo Centro Olímpico, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta, 3B da Amazônia, São josé dos Campos, Fortaleza e Cruzeiro.

- A sensação é espetacular. Estou feliz com a minha chegada. Fui muito bem recebida, estou me sentindo bem e motivada. Tenho certeza que vamos fazer um grande trabalho juntos e conquistar os objetivos - disse. Elisa, que também joga no ataque, comentou que foi bem recebida pelo clube. Para ela, vestir a camisa tricolor é uma grande responsabilidade. A jogadora já atuou pelo Kindermann, Iranduba e Ferroviária.

- Tive uma boa recepção por todas as colegas de equipe e comissão. Estou me adaptando e conhecendo um pouco mais de cada um. Vestir essa camisa tem um grande peso e responsabilidade por ser um grande clube, além de ser uma honra - afirmou.

> Confira o chaveamento da Série A2 do Brasileirão FemininoNicole Ramos, goleira que já defendeu a Seleção Brasileira, disse que está motivada para jogar em um clube com a história do Flu, além de também ter destacado a boa recepção. A arqueira tem passagens pelo Blumenau, Criciúma, Santos e Napoli.

- Estou muito feliz e motivada com a oportunidade. É um clube enorme e com muita história no futebol. Cresci assistindo o Fluminense na televisão e estar aqui hoje é muito gratificante para mim. Fui muito bem recebida pelas meninas e por todos do clube, e estou ansiosa e muito motivada para defender o Tricolor. Thayla Sousa, que está de volta às Laranjeiras depois de uma temporada, afirmou que foi um desejo dela retornar ao clube. Em toda sua carreira, a volante já atuou pelo Vasco, Foz/Curitiba, Vitória de Santo Antão-PE, Napoli-SC, Foz/Athletico PR, Grêmio, Fluminense, Valadares Gaia (Portugal) e Cruzeiro.