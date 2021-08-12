De olho no Brasileiro: Flamengo se reapresenta e vê avanço nos tratamentos de Pedro e Piris

Sem folga após golear o Olimpia pela ida das quartas de final da Libertadores, Flamengo já voltou a treinar, no Ninho do Urubu, na tarda desta quinta-feira, horas depois de desembarcar vindo de Assunção, no Paraguai. A reapresentação tem como foco o duelo de domingo, no Campeonato Brasileiro.O próximo compromisso é diante do Sport, em casa. Para o confronto, Renato Gaúcho ainda não sabe se poderá contar os retornos de Pedro e Piris da Motta, mas viu avanço nos respectivos tratamentos, pois a dupla realizou um trabalho leve no gramado, na fase de transição. Já Rodrigo Caio, em processo de reequilíbrio muscular no departamento médico, é aguardado para o jogo da Libertadores na próxima semana. Com o 4-1 construído em Assunção, o Flamengo traz para a partida de volta uma vantagem expressiva. O duelo será na próxima quarta-feira, em Brasília, e o Rubro-Negro pode perder até por 3 a 0 ou por dois gols de diferença (4 a 2, 5 a 3 e assim por diante) que avançará para as semifinais da Libertadores.