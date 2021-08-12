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De olho no Brasileiro: Flamengo se reapresenta e vê avanço nos tratamentos de Pedro e Piris

Equipe de Renato Gaúcho receberá o Sport neste domingo, pela 16ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 17:43

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 17:43

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Sem folga após golear o Olimpia pela ida das quartas de final da Libertadores, Flamengo já voltou a treinar, no Ninho do Urubu, na tarda desta quinta-feira, horas depois de desembarcar vindo de Assunção, no Paraguai. A reapresentação tem como foco o duelo de domingo, no Campeonato Brasileiro.O próximo compromisso é diante do Sport, em casa. Para o confronto, Renato Gaúcho ainda não sabe se poderá contar os retornos de Pedro e Piris da Motta, mas viu avanço nos respectivos tratamentos, pois a dupla realizou um trabalho leve no gramado, na fase de transição. Já Rodrigo Caio, em processo de reequilíbrio muscular no departamento médico, é aguardado para o jogo da Libertadores na próxima semana. Com o 4-1 construído em Assunção, o Flamengo traz para a partida de volta uma vantagem expressiva. O duelo será na próxima quarta-feira, em Brasília, e o Rubro-Negro pode perder até por 3 a 0 ou por dois gols de diferença (4 a 2, 5 a 3 e assim por diante) que avançará para as semifinais da Libertadores.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Agora, no entanto, a chave volta a direcionar para o Brasileiro. O próximo compromisso será diante do Sport, no domingo, pela 16ª rodada e no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda - já que o Maracanã passa por um novo processo de reforma do gramado e está inutilizado.

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